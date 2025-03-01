Таємниці, вдови й книги: що кременчужанам почитати на вихідних

Карстен Генн «Книгоходець»

Карл, 72-річний книгар, щовечора обходить район, доставляючи книжки своїм особливим читачам. Він уважно добирає ідеальні історії, які втішають і дарують радість.

Одного вечора, під час своєї звичної прогулянки, Карл зустрічає дев’ятирічну Шашу. Ця енергійна дівчинка в жовтому дощовику наполегливо просить приєднатися до нього і навіть намагається поділитися своїми знаннями про книги. Коли ж робота Карла в книгарні опиняється під загрозою, саме Шаша береться допомогти йому відновити гармонію в житті.

Двоє випадкових перехожих, яких поєднала зворушлива дружба, намагаються разом повернути магію читання до свого містечка.