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Таємниці, вдови й книги: що кременчужанам почитати на вихідних

Сьогодні, 12:35 Переглядів: 76

 Спеціально для читачів «Телеграфа» бібліотекар відділу абонемента філії № 2 Кременчуцької міської публічної бібліотеки Наталія Манжеліївська підготувала чергову добірку книжкових новинок
 

Світлана Тараторіна «Лазарус»

1913 рік. Грізні битви людей та нечисті в минулому, колишні вороги навчилися жити поряд у Києві — головному місті Межі.

Проти власної волі у вирі подій опиняється Олександр Тюрин, відомий слідець, який має свої причини уникати Києва. Шість детективних головоломок, криваві злочини, політичні інтриги, біль та радість кохання, секрети святих місць і поклик прадавніх сил. У пошуках істини розкриваються родинні таємниці та воскресає історія. Серце крізь темряву веде до мети, та чи відкривається остання печатка, щоб пророцтво здійснилося? Чи зуміє Олександр Тюрин пройти особисте чистилище й не допустити нової війни?

Ольга Саліпа «Таких тисячі»

Вони мають різні зовнішність, вдачу та професії. У кожної — свої негаразди: заборонене кохання, зрада чоловіка, нестача грошей, психологічні проблеми.

Проте є дещо, що об’єднає усіх цих жінок. В одну мить їхні життя поділяться на «до» і «після». Вдови. Молоді й старшого віку. Війна забрала у них так багато. Чи не ціле життя. Та навіть в найтемніші часи вони шукають світло, яке, можливо, колись зможе знову привести їх до щастя.

  

 

 

Карстен Генн «Книгоходець»

Карл, 72-річний книгар, щовечора обходить район, доставляючи книжки своїм особливим читачам. Він уважно добирає ідеальні історії, які втішають і дарують радість.

Одного вечора, під час своєї звичної прогулянки, Карл зустрічає дев’ятирічну Шашу. Ця енергійна дівчинка в жовтому дощовику наполегливо просить приєднатися до нього і навіть намагається поділитися своїми знаннями про книги. Коли ж робота Карла в книгарні опиняється під загрозою, саме Шаша береться допомогти йому відновити гармонію в житті.

Двоє випадкових перехожих, яких поєднала зворушлива дружба, намагаються разом повернути магію читання до свого містечка.
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Автор: Руслана Горгола
Теги: книги бібліотека
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