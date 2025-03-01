«Змогли переломити хід гри». ХК «Кременчук» переміг «Шторм» з Одеси

28 лютого у Кременчуці відбувся матч в рамках чемпіонату України між хокеїстами клубів «Кременчук» та «Шторм» з Одеси. Кременчуцькі гравці обіграли одеситів з рахунком 3:2. Про це повідомили у Федерації хокею України.
Кременчук — Шторм 3:2 (1:1, 0:1, 2:0)
Наразі перше місце у турнірній таблиці посідає «Сокіл» з 65 очками. На 4 пункти від нього відстає столичний «Київ Кепіталз». На третьому місці «Шторм» з 60 очками після 28 зіграних матчів. «Кременчук» має 48 очок і посідає четверту сходинку. Замикають таблицю херсонський «Дніпро», який має 15 очок та київська «Крижинка», яка не виграла жодного матчу у сезоні.
Сьогодні «Кременчук» знову прийматиме одеський «Шторм», який матиме можливість взяти реванш за поразку.
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