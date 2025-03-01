Чоловік отримував виплати як переселенець, хоча насправді тривалий час жив під Полтавою

Сьогодні, 14:10 Переглядів: 166

У Полтаві судили чоловіка, який назвався переселенцем і отримував від держави виплати на житло, хоча насправді із 2018 року жив у селі під Полтавою. Про це стало відомо із вироку Октябрського районного суду від 25 лютого 2025 року.

У матеріалах справи зазначено, що чоловік родом із Харківської області. Імовірно, на Харківщині він і зареєстрований, хоча насправді із 2018 року живе у селі Мачухи поблизу Полтави. У травні 2022 року чоловік вирішив скористатися своїм місцем реєстрації і прибув до управління соціального захисту населення у Полтаві, аби стати на облік як внутрішньо переміщена особа. Він повідомив, що 6 травня переїхав із свого місця реєстрації, і тепер проживає на Полтавщині. При цьому вказав фахівцям управління соцзахисту неіснуючу адресу. Того ж дня йому видали довідку про взяття на квартирний облік як внутрішньо переміщеної особи. Чоловік знав, що йому передбачені за це виплати від держави, тож із травня до липня 2022 року отримав 6 тисяч гривень матеріальної допомоги.

Вдруге обвинувачений подав заяву як внутрішньо переміщеної особи у червні 2022 року у Полтавській районній військовій адміністрації. Тут він так само отримав довідку про взяття на квартирний облік і протягом року, із серпня 2022 року до серпня 2023 року, отримав 26 тисяч гривень виплат на житло.

Далі чоловік знову прийшов до управління соцзахисту у Полтаві і знову отримав довідку про взяття на квартирний облік, цього разу вже на іншу, так само неіснуючу адресу. Цього разу він із вересня до грудня 2023 року отримав 8 тисяч гривень допомоги від держави на житло.

На суді обвинувачений свою вину визнав повністю і повідомив, що дійсно на початок повномасштабного вторгнення жив із дружиною та дітьми у селі Мачухи. Роботи під час війни у нього не було, а дружина народила недоношену дитину, тож потрібні були гроші на лікування.

Суд визнав чоловіка винним за ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство) та призначив йому покарання у вигляді пробаційного нагляду строком на два роки. Також чоловік має повернути до Міністерства соціальної політики незаконно отримані 40 тисяч гривень.

Нагадаємо, у травні минулого року на Кременчуччині судили чоловіка за шахрайство при поселенні переселенців.