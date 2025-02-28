У Полтаві від переохолодження на вулиці загинули двоє людей — поліція

Сьогодні, 11:03 Переглядів: 0

Тіла загиблих направили на судово-медичну експертизу для встановлення причин та обставин смерті

Днями у Полтаві від переохолодження на вулиці загинули дві людини. Про це інформують у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

За даними правоохоронців, перший випадок стався учора, 27 лютого. Близько 13.00 містяни виявили тіло чоловіка на вулиці Дослідній. Загиблим виявився 41-річний місцевий житель.

Ще одного чоловіка знайшли громадяни сьогодні, 28 лютого, близько 6.00 у провулку Заячому. Особу чоловіка також встановили — це 65-річний місцевий мешканець.

На тілі обох загиблих правоохоронці не знайшли видимих травм, тож смерть чоловіків, скоріш за все, настала від переохолодження. Тіла обох загиблих направили на судово-медичну експертизу для встановлення офіційної причини смерті.

Нагадаємо, як розповів «Кременчуцькому Телеграфу» завідувач відділення екстреної медичної допомоги лікарні інтенсивного лікування «Кременчуцька» Валентин Дмитренко, найчастіше від переохолодження потерпають люди, які не мають місця постійного проживання.



