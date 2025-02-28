Учениця Рокитненської гімназії вийшла у фінал «Олімпіади геніїв України»

Учениця 9 класу Рокитненської гімназії Маруся Кравченко разом зі своїм керівником Сергієм Ляшенком успішно пройшла відбір і отримала екоперепустку на онлайн-захист Національного фіналу Всеукраїнського конкурсу «Олімпіада геніїв України» 2025. Про це написали на фейсбук-сторінці гімназії.
«Олімпіада геніїв України» є єдиним офіційним відбором українських учасників до Genius Olympiad Global — міжнародного конкурсу, фінал якого проходить у Рочестерському технологічному інституті (США). Цей університет входить у ТОП-50 найкращих у США.
Маруся представить унікальний проєкт «Future» у категорії «Мистецтво», підкатегорія «Фотографія».
Попереду — онлайн-захист Національного фіналу, де визначаться переможці, які представлятимуть Україну на міжнародному рівні.
Нагадаємо, нещодавно українські вчителі підписали петицію з вимогою скасувати нові рекомендації Міністерства освіти і науки щодо оцінювання учнів 5–9 класів.
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