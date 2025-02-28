Учениця Рокитненської гімназії вийшла у фінал «Олімпіади геніїв України»

Сьогодні, 11:32 Переглядів: 182

Учениця 9 класу Рокитненської гімназії Маруся Кравченко разом зі своїм керівником Сергієм Ляшенком успішно пройшла відбір і отримала екоперепустку на онлайн-захист Національного фіналу Всеукраїнського конкурсу «Олімпіада геніїв України» 2025. Про це написали на фейсбук-сторінці гімназії.

Що це за конкурс

«Олімпіада геніїв України» є єдиним офіційним відбором українських учасників до Genius Olympiad Global — міжнародного конкурсу, фінал якого проходить у Рочестерському технологічному інституті (США). Цей університет входить у ТОП-50 найкращих у США.

Проєкт Марусі

Маруся представить унікальний проєкт «Future» у категорії «Мистецтво», підкатегорія «Фотографія».

У першому етапі в категорії «Мистецтво» взяли участь 242 учні зі всієї України.

У підкатегорії «Фотографія» — 75 учасників.

Робота Марусі увійшла до 38 найкращих та потрапила у Національний фінал.

Вона стала однією з 4 фіналістів від Полтавщини.

Що далі

Попереду — онлайн-захист Національного фіналу, де визначаться переможці, які представлятимуть Україну на міжнародному рівні.