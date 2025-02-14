Вчителі виступили проти нових критеріїв оцінювання: петиція набрала 25 тисяч підписів

Сьогодні, 19:01 Переглядів: 1

Українські вчителі вимагають переглянути нові правила оцінювання у 5–9 класах. Петиція набрала 25 тисяч голосів, тож уряд розгляне це питання

Українські вчителі підписали петицію з вимогою скасувати нові рекомендації Міністерства освіти і науки щодо оцінювання учнів 5–9 класів.

Звернення на сайті Кабінету Міністрів набрало необхідні 25 тисяч голосів, тож уряд зобов’язаний його розглянути.

Автори петиції стверджують, що зміни не покращують якість освіти, а лише ускладнюють роботу педагогів через додаткове бюрократичне навантаження.

«Рекомендуємо переглянути підхід до оцінювання результатів навчання в загальній середній освіті та напрацювати прості й ефективні методи», — йдеться у зверненні.

Що передбачають нові рекомендації

2 серпня 2024 року МОН вперше з 2011 року затвердило оновлені рекомендації щодо оцінювання учнів 5–9 класів.

Головні зміни:

Вчителі мають оцінювати не окремі завдання, а групи результатів навчання: знання, навички, ставлення, цінності.

Увага приділяється не лише фактичному відтворенню знань, а й умінню їх застосовувати, аналізувати та критично осмислювати.

Під час оцінювання одного завдання педагог може аналізувати одразу кілька компетентностей.

Усі предмети мають включати розвиток навичок роботи з інформацією (текстовою, візуальною тощо).

Що залишилося незмінним

Збережено чотири рівні знань та 12-бальну шкалу оцінювання:

початковий (1–3 бали);

середній (4–6 балів);

достатній (7–9 балів);

високий (10–12 балів).

Школи можуть використовувати власну систему оцінювання, перераховуючи її в 12-бальну для підсумкових оцінок.

Як оцінюватимуть учнів за новими правилами

МОН рекомендує відстежувати прогрес кожного учня шляхом формувального оцінювання — тобто враховувати індивідуальний розвиток, а не просто виставляти оцінки за окремі роботи.

Також вчителі зобов’язані попередньо ознайомлювати учнів із критеріями оцінювання та пояснювати, скільки балів можна отримати за кожне завдання.

Попри ці рекомендації, значна частина освітян вважає нові підходи надмірно складними та вимагає їх перегляду.

Нагадаємо, що в Україні скасували золоті та срібні медалі для випускників.