Де завтра у Кременчуці планово вимикатимуть світло
Сьогодні, 20:02
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Енергетики проводитимуть ремонтні роботи
У суботу, 15 лютого, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».
З 8.00 до 17.00
- вул. Вадима Кришталя, 24Б-95А
- вул. Василя Симоненка, 90-112
- вул. Вільної України, 29-60
- пров. Ємельяненко, 3
- вул. Михайла Калачевського, 3-9
- вул. Ольги Кобилянської, 3-12/17
- вул. Олександра Чайки, 1,29
- просп. Полтавський, 142-174
- вул. Романа Шухевича, 30, 31.
З 8.00 до 20.00
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