На кількох вулицях правобережної частини Кременчука не буде води — водоканал
Сьогодні, 10:40
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Орієнтовно, роботи мають завершити до 12.00 4 березня
У вівторок, 4 березня, з 9.00 у деяких будинках правобережної частини Кременчука відключать водопостачання — на водопровідній мережі проводитимуть роботи. Про це повідомили у комунальному підприємстві «Кременчукводоканал».
Де не буде води:
- наб. Лейтенанта Дніпрова, буд. 6А, 12А;
- вул. М. Драгоманова, буд. 9, 23/22, 27/24;
- пров. І. Кожедуба, буд. 9А, 30;
- пров. Ракітіна, буд. 18, 23/22;
- вул. П. Чубинського, буд. 26/27
- вул. Ковальська, буд. 26-39.
Орієнтовно, роботи мають завершити до 12.00.
— Після завершення ремонтних робіт централізоване водопостачання буде відновлено, проте можливе короткочасне збільшення каламутності та забарвленості води, — йдеться у повідомленні.
Автор: Телеграф
Джерело фото: Getty Images
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