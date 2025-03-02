На кількох вулицях правобережної частини Кременчука не буде води — водоканал

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У вівторок, 4 березня, з 9.00 у деяких будинках правобережної частини Кременчука відключать водопостачання — на водопровідній мережі проводитимуть роботи. Про це повідомили у комунальному підприємстві «Кременчукводоканал».

Де не буде води:

наб. Лейтенанта Дніпрова, буд. 6А, 12А;

вул. М. Драгоманова, буд. 9, 23/22, 27/24;

пров. І. Кожедуба, буд. 9А, 30;

пров. Ракітіна, буд. 18, 23/22;

вул. П. Чубинського, буд. 26/27

вул. Ковальська, буд. 26-39.

Орієнтовно, роботи мають завершити до 12.00.

— Після завершення ремонтних робіт централізоване водопостачання буде відновлено, проте можливе короткочасне збільшення каламутності та забарвленості води, — йдеться у повідомленні.