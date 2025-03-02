На благоустрій території біля ЦНАП у Кременчуці планують витратити пів мільйона гривень

Сьогодні, 12:00 Переглядів: 143 Коментарів: 1

Біля приміщення Центру надання адміністративних послуг на вулиці Героїв України, 11А планують зробити благоустрій територій з облаштуванням стоянки для машин. Вартість робіт — пів мільйона гривень. Про це стало відомо з проєкту рішення Кременчуцької міської ради, який оприлюднили на сайті 27 лютого.

Роботами опікуватиметься комунальне підприємство «Автозаводське». Проєкт рішення мають розглянути на сесії міської ради.

Додамо, що у Кременчуці виділили зі Стабілізаційного фонду майже 1,4 млн гривень для департаменту «Центр надання адміністративних послуг». За ці гроші планується зробити ремонт приміщень адміністративної будівлі на вулиці Героїв України, 11А.