На Полтавщині ППО збивала безпілотники

Сьогодні, 09:26 Переглядів: 0

У ніч на 1 березня у Полтавській області протиповітряна оборона збивала безпілотники. Загалом російські війська запустили 154 БпЛА типу Shahed та безпілотники-імітатори різних типів. Про це повідомили у Повітряних силах Збройних сил України.

Військові збивали безпілотники у 12 областях України.

— 51 ворожий безпілотник-імітатор — локаційно втрачений (без негативних наслідків), — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у ніч на 28 лютого внаслідок російської атаки пошкодились шість приватних будинків у Лубенському районі.