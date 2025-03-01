На Полтавщині ППО збивала безпілотники

У ніч на 1 березня у Полтавській області протиповітряна оборона збивала безпілотники. Загалом російські війська запустили 154 БпЛА типу Shahed та безпілотники-імітатори різних типів. Про це повідомили у Повітряних силах Збройних сил України.
Військові збивали безпілотники у 12 областях України.
Нагадаємо, у ніч на 28 лютого внаслідок російської атаки пошкодились шість приватних будинків у Лубенському районі.
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