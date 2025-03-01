9 років за ґратами за вбивство сусіда: апеляційний суд залишив без змін вирок жителю Кременчуцького району

Сьогодні, 08:02 Переглядів: 158

Засуджений визнав провину, але подав апеляцію, не погоджуючись із терміном ув’язнення

Полтавський апеляційний суд залишив без змін вирок жителю Кременчуцького району, який вбив сусіда через ревнощі до співмешканки. Про це повідомили у Полтавській обласній прокуратурі 27 лютого.

У вересні 2023 року п’яний чоловік ударив свого сусіда кухонним ножем у груди. Травма виявилася смертельною.

Кременчуцький районний суд визнав чоловіка винним в умисному вбивстві (ч.1 ст. 115 КК України) та призначив покарання — 9 років позбавлення волі. Засуджений визнав провину, але подав апеляцію, не погоджуючись із терміном ув’язнення. Однак Полтавський апеляційний суд не знайшов підстав для пом’якшення покарання.

Вирок суду першої інстанції набув законної сили.

Нагадаємо, на Полтавщині до 10 років за ґратами засудили чоловіка, який торік улітку вбив свою знайому, а щоб приховати сліди злочину, підпалив її тіло та закопав.