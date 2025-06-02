Кременчуцькі діти з «На крилах надії України» зустріли літо

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Вчора, 1 червня, громадська організація «На крилах надії України» провела у Кременчуці веселе, яскраве, незабутнє свято для маленьких мешканців міста та дітей-переселенців, які знайшли прихисток у нашій громаді.

У цей непростий час, коли багато дітей в Україні змушені дорослішати завчасно через війну, подібні ініціативи мають величезне значення.

На свято зібралося понад 100 дітей разом із батьками. Програма була насиченою та різноманітною.

Концертну програму підготували юні виконавці, місцеві колективи заходів культури. Вони подарували присутнім яскраві виступи, наповнені музикою, танцями та дитячими усмішками.

Для дітей проводили цікаві майстер-класи, розмальовували обличчя аквагримом, проводили цікаві ігри. Всім бажаючим пропонували донатити, й розповідали, що зібрані кошти будуть передані на ЗСУ.

На футбольному полі, де проходило свято, вирував справжній карнавал емоцій.

Кожна дитина отримала солодкий подарунок й смаколики, які підготували для малеч волонтери організації.

— Ми хочемо, щоб кожний дитина почувалася щасливою. Попри війну, переселення. На таких святах діти забувають про труднощі, й радіють новим друзям, смаколикам, іграм. Тут, у Кременчуці, наша організація будує простір підтримки, радості та любові для дітей, — підкреслила голова ГО «На крилах надії України» Марина Нестеренко.