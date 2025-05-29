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У Лохвиці чоловік забив родича до смерті — його взяли під варту

Сьогодні, 12:24 Переглядів: 202

 Підозрюваного також перевіряють на вирощування конопель

26 травня в місті Лохвиця Миргородського району під час спільного дозвілля місцевий 41-річний мешканець тяжко побив свого родича — 60-річного чоловіка. Про це повідомили у поліції Полтавщини.

Потерпілого ушпиталили, але згодом він помер у лікарні від отриманих травм.

Підозрюваному вже повідомили про підозру за ч.2 ст.121 Кримінального кодексу України — умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть. Суд обрав йому запобіжний захід — тримання під вартою строком на 60 діб.

Крім того, за місцем його проживання поліція виявила незаконний посів конопель. Рослини вилучили та направили на експертизу. Правоохоронці вирішують питання про відкриття ще одного кримінального провадження — за ч.1 ст.310 ККУ.

Нагадаємо, що нещодавно у Котельві під час сварки на шкільному майданчику хлопчик розбив дівчинці лице шматком цегли.

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Автор: Руслана Горгола Джерело фото: cheline.com.ua
Теги: Лохвиця бійка побиття наркотики
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