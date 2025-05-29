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У Кременчуці піднімуть зарплати водіям тролейбусів: скільки на це потрібно коштів

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 417 Коментарів: 2

 

За словами міського голови, раніше у Кременчуці водії тролейбусів отримували чи не найнижчі зарплати по України

У Кременчуці підвищуватимуть заробітні плати водіям тролейбусів. Відповідне рішення ухвалили на засіданні виконавчого комітету Кременчуцької міської ради сьогодні, 29 травня.

На підвищення зарплат зі Стабілізаційного фонду Кременчкцької громади виділяють 4 мільйони 641 тисячу гривень. За слвами міського голови Віталія Малецького, цієї суми має вистачити до кінця року.

— Піднімаємо зарплати для того, щоб утримати людей і залучити нових водіїв. Ми передостанні були в рейтингу зарплат по тролейбусним управлінням України. Тому будемо підтягуватися до середини, — прокоментував це рішення мер.

Водночас на скільки зростуть зарплати працівників тролейбусного управління, чиновник не озвучив.

Нагадаємо, у березні у Кременчуці прирівняли вартість проїзних на тролейбуси та автобуси.

0
Автор: Яна Гудзь
Теги: тролейбус водії заробітна плата
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Коментарі: 2

5 148
1
zzzzzz:
Сьогодні, 12:07

А шо так можна? Так виходить треба тариф підіймати? Житлорембутсервіс так робе. Кажуть тре робітникам зп підняти і підіймають тариф. 


2 0
1 499
Andron777:
Сьогодні, 12:10

А як людей було достатньо то не треба було зарплати піднімати?


2 0

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