У Кременчуці піднімуть зарплати водіям тролейбусів: скільки на це потрібно коштів

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 417 Коментарів: 2

За словами міського голови, раніше у Кременчуці водії тролейбусів отримували чи не найнижчі зарплати по України

У Кременчуці підвищуватимуть заробітні плати водіям тролейбусів. Відповідне рішення ухвалили на засіданні виконавчого комітету Кременчуцької міської ради сьогодні, 29 травня.

На підвищення зарплат зі Стабілізаційного фонду Кременчкцької громади виділяють 4 мільйони 641 тисячу гривень. За слвами міського голови Віталія Малецького, цієї суми має вистачити до кінця року.

— Піднімаємо зарплати для того, щоб утримати людей і залучити нових водіїв. Ми передостанні були в рейтингу зарплат по тролейбусним управлінням України. Тому будемо підтягуватися до середини, — прокоментував це рішення мер.

Водночас на скільки зростуть зарплати працівників тролейбусного управління, чиновник не озвучив.

Нагадаємо, у березні у Кременчуці прирівняли вартість проїзних на тролейбуси та автобуси.