У Кременчуці піднімуть зарплати водіям тролейбусів: скільки на це потрібно коштів

За словами міського голови, раніше у Кременчуці водії тролейбусів отримували чи не найнижчі зарплати по України
У Кременчуці підвищуватимуть заробітні плати водіям тролейбусів. Відповідне рішення ухвалили на засіданні виконавчого комітету Кременчуцької міської ради сьогодні, 29 травня.
На підвищення зарплат зі Стабілізаційного фонду Кременчкцької громади виділяють 4 мільйони 641 тисячу гривень. За слвами міського голови Віталія Малецького, цієї суми має вистачити до кінця року.
— Піднімаємо зарплати для того, щоб утримати людей і залучити нових водіїв. Ми передостанні були в рейтингу зарплат по тролейбусним управлінням України. Тому будемо підтягуватися до середини, — прокоментував це рішення мер.
Водночас на скільки зростуть зарплати працівників тролейбусного управління, чиновник не озвучив.
Нагадаємо, у березні у Кременчуці прирівняли вартість проїзних на тролейбуси та автобуси.
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