Завтра у Кременчуці прощатимуться із полеглим захисником Ігорем Сажком

У п’ятницю, 30 травня, у Кременчуці прощатимуться із полеглим у бою за Україну захисником Ігорем Сажком. Про це інформують у департаменті соціального захисту населення.
Відомо, що військовослужбовець — вірний син та випускник Кременчуцької гімназії № 29 — загинув 21 травня 2025 року під час виконання бойового завдання по захисту України.
Прощання та поховання полеглого бійця відбудеться завтра, 30 травня:
Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним та близьким Ігоря Сажка.
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