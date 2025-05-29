Завтра у Кременчуці прощатимуться із полеглим захисником Ігорем Сажком

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У п’ятницю, 30 травня, у Кременчуці прощатимуться із полеглим у бою за Україну захисником Ігорем Сажком. Про це інформують у департаменті соціального захисту населення.

Відомо, що військовослужбовець — вірний син та випускник Кременчуцької гімназії № 29 — загинув 21 травня 2025 року під час виконання бойового завдання по захисту України.

Прощання та поховання полеглого бійця відбудеться завтра, 30 травня:

12.00 — прощання у Свято-Миколаївському соборі;

13.00 — виїзд до Свіштовського кладовища.

Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним та близьким Ігоря Сажка.