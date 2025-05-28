У Котельві під час сварки на шкільному майданчику хлопчик розбив дівчинці лице шматком цегли

Сьогодні, 15:29 Переглядів: 291

Поліція розслідує інцидент між 10-річною та 11-річним учнями

На Полтавщині правоохоронці з’ясовують обставини конфлікту між школярами, внаслідок якого постраждала 10-річна дівчинка. Інцидент стався 27 травня близько 11.00 на спортивному майданчику одного з навчальних закладів у смт Котельва.

Як повідомляє Полтавське райуправління поліції, під час сварки 11-річний хлопчик кинув уламок цегли, який влучив дівчинці в обличчя. Постраждалу госпіталізували для надання медичної допомоги.

Повідомлення про подію надійшло від офіцера служби освітньої безпеки. Обставини конфлікту встановлюють працівники ювенальної превенції спільно зі службою освітньої безпеки. Вирішується питання щодо ухвалення правового рішення.

Нагадаємо, що торік у Котельві троє підлітків на пляжі принижували, побили та зґвалтували палкою 12-річного хлопця.