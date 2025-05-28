Шкідливий ультрафіолет: як захистити шкіру від сонця

Сонячне світло необхідне для вироблення вітаміну D, гарного настрою та нормальної роботи біологічних ритмів. Проте надмірне ультрафіолетове випромінювання (УФ) шкодить шкірі
Воно пришвидшує старіння, провокує пігментацію, викликає сонячні опіки й навіть може стати причиною раку шкіри.
Використовуйте сонцезахисні засоби (SPF). Обирайте креми з SPF не менше 30, а для активного перебування на сонці — SPF 50+.
Наносьте сонцезахист за 20–30 хвилин до виходу на вулицю.
Оновлюйте крем кожні дві години та після купання чи рясного потовиділення.
Для обличчя краще обирати легкі текстури: флюїди, гелі, без комедогенних інгредієнтів.
Обирайте легкий одяг з довгими рукавами з натуральних тканин (бавовна, льон).
Використовуйте капелюхи з широкими крисами та сонцезахисні окуляри із захистом від UVA/UVB-променів.
Найнебезпечніші години — з 11.00 до 16.00.
У цей час краще залишатися в тіні або планувати активність на ранок чи вечір.
Використовуйте бальзами для губ із SPF-захистом.
Для волосся існують спеціальні спреї з UV-фільтрами, які допомагають запобігти пересушенню та вигорянню.
Не забувайте про зволоження: після перебування на сонці наносьте зволожувальний крем або гель з алое вера. Пийте більше води: сонце може спричинити зневоднення організму і шкіри.
Регулярно оглядайте родимки: якщо з’являються нові чи змінюються існуючі — консультуйтеся з дерматологом.
Сонце дарує життя, тепло й енергію. Але правильний захист допоможе зберегти вашу шкіру красивою, молодою і здоровою на довгі роки.
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