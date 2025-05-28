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Шкідливий ультрафіолет: як захистити шкіру від сонця

Сьогодні, 16:06 Переглядів: 115

Сонячне світло необхідне для вироблення вітаміну D, гарного настрою та нормальної роботи біологічних ритмів. Проте надмірне ультрафіолетове випромінювання (УФ) шкодить шкірі

Воно пришвидшує старіння, провокує пігментацію, викликає сонячні опіки й навіть може стати причиною раку шкіри.

Основні способи захисту шкіри від сонця

Використовуйте сонцезахисні засоби (SPF). Обирайте креми з SPF не менше 30, а для активного перебування на сонці — SPF 50+.

Наносьте сонцезахист за 20–30 хвилин до виходу на вулицю.

Оновлюйте крем кожні дві години та після купання чи рясного потовиділення.

Для обличчя краще обирати легкі текстури: флюїди, гелі, без комедогенних інгредієнтів.

Носіть захисний одяг

Обирайте легкий одяг з довгими рукавами з натуральних тканин (бавовна, льон).

Використовуйте капелюхи з широкими крисами та сонцезахисні окуляри із захистом від UVA/UVB-променів.

Уникайте пікового сонця

Найнебезпечніші години — з 11.00 до 16.00.

У цей час краще залишатися в тіні або планувати активність на ранок чи вечір.

Захищайте губи та волосся

Використовуйте бальзами для губ із SPF-захистом.

Для волосся існують спеціальні спреї з UV-фільтрами, які допомагають запобігти пересушенню та вигорянню.

Не забувайте про зволоження: після перебування на сонці наносьте зволожувальний крем або гель з алое вера. Пийте більше води: сонце може спричинити зневоднення організму і шкіри.

Регулярно оглядайте родимки: якщо з’являються нові чи змінюються існуючі — консультуйтеся з дерматологом.

Чого не можна робити

  • Не використовуйте сонцезахист, що прострочений або зберігався в теплі.
  • Не варто ігнорувати хмарну погоду — до 80% УФ-променів проходять через хмари.
  • Не забувайте про вуха, шию, кисті рук і ступні — це часто забуті зони для захисту.

Сонце дарує життя, тепло й енергію. Але правильний захист допоможе зберегти вашу шкіру красивою, молодою і здоровою на довгі роки.

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Автор: Мирослава Українська
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