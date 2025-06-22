Атака Росії на Кременчук, заборона масових заходів: дайджест новин за тиждень

Сьогодні, 15:30 Переглядів: 0

Пропонуємо вам тижневий дайджест головних новин Кременчука — усе коротко, чітко і без зайвих деталей

Масований обстріл Кременчука

У ніч на 21 червня у Кременчуці лунала серія вибухів. За підрахунками місцевих жителів, у громаді було чутно понад 40 вибухів. Війська РФ атакували Полтавщину ракетами та безпілотниками. У Кременчуцькому районі зафіксували прямі влучання та падіння уламків на обʼєктах енергетичної інфраструктури та на відкритих територіях. Одна людина отримала травми середньої тяжкості.

Як розповів міський голова Віталій Малецький, унаслідок нічної комбінованої атаки російського війська постраждали житлові квартали громади. Пошкоджено приватні й багатоквартирні будинки — вибито вікна, є руйнування віконних рам. Також зафіксовано пошкодження легкових автомобілів.

«Вся сім’я прокинулась від жахливого свисту „Калібру“». Жителі Кременчука про нічний обстріл РФ

Під час обстрілу Кременчука постраждав стадіон «Кремінь-Арена»

У Кременчуці та на Полтавщині скасували проведення масових заходів

На Полтавщині скасували проведення масових заходів. У Полтавській ОВА опублікували документ рішення Ради оборони області. Обмеження триватимуть до 25 червня.

У Кременчуці суд обрав запобіжний захід чоловіку, який забив до смерті жінку

16 червня у стінах Автозаводського районного суду Кременчука обирали запобіжний захід чоловікові, який10 червня напав на 54-річну жінку та побив її. В результаті отриманих травм потерпіла померла наступного дня, так і не опритомнівши.

Як повідомили журналістам «Кременчуцького Телеграфа» рідні загиблої, рішенням суду підозрюваному обрали запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту. Такий запобіжний захід обрали тому, що чоловікові потрібно відвідувати стоматолога.

Також, за словами рідних загиблої, нападник уже має одну судимість, яка на цей час погашена.

Крюківський райсуд у Кременчуці очолила суддя Діана Зоріна

У Крюківському районному суді Кременчука обрали нового голову — ним стала суддя Діана Зоріна. Про це інформують у пресслужбі суду.

Суддю Зоріну обрали головою шляхом таємного голосування на зборах суддів. Вона замінила на посаді Івана Дядечка, який пішов у відставку. Очалюватиме Крюківський райсуд суддя Зоріна упродовж трьох років.

Відомо, що працювати у Крюківському райсуді Діана Зоріна розпочала у 2004 році. У жовтні 2009 року її обрали на посаду судді безстроково. Згодом вона стала суддею-спікером суду.

Нагадаємо, 12 червня Вища рада правосуддя погодила звільнення попереднього голови суду Івана Дядечка у зв’язку з поданням заяви про відставку. Проте він виконував обов’язки голови райсуду до 16 червня.

Для Першої лікарні у Кременчуці зупинили фінансування інсультного напряму

Перша міська лікарня імені Богаєвського більше не приймає пацієнтів з підозрою на інсульт. Навесні у закладі Міністерство охорони здоров’я (МОЗ) провело перевірку — у результаті моніторингу НСЗУ ухвалило рішення зупинити фінансування пакета, що передбачав надання екстреної допомоги при інсультах. Про це «Кременчуцькому Телеграфу» розповіли джерела у лікарні.

Відтепер пацієнтів з підозрою на інсульт доставляють до лікарні інтенсивного лікування «Кременчуцька». У випадку, якщо у закладі не буде вільних ліжок, хворих скеровуватимуть до найближчої лікарні в Горішніх Плавнях.

Редакція звернулася за коментарем до заступника головного лікаря Першої міської лікарні, аби з’ясувати, чому було зупинено фінансування. За попередньою інформацією, основним порушенням, виявленим під час перевірки, стала відсутність апарату магнітно-резонансної томографії (МРТ) — одного з ключових критеріїв для закладів, що мають контракт з НСЗУ на лікування інсультів. Крім того, у лікарні відсутній комунальний комп’ютерний томограф (КТ).

У Кременчуці батьки скаржаться на збір коштів у школах

У Кременчуці батьки скаржаться на примусові збори коштів у школах на ремонти. Дирекції перекладають відповідальність, а департамент освіти каже, що це не їхня компетенція. Законодавство дозволяє лише добровільну допомогу з повною звітністю. «Кременчуцький Телеграф» розбирався у ситуації.

У Кременчуці під гіпермаркетом важкопоранений військовий Сергій Дем'янчук просить гроші на лікування

На війну Сергій Дем'янчук пішов добровольцем. Після навчального центру служив у 79-й десантно-штурмовій бригаді. Виконував бойові завдання під Курахове в Костянтинівці. Нині стан здоров’я Сергія важкий. Детальніше про його історію читайте ТУТ.

Літній відпочинок суворого режиму: дитячий табір у Польщі перетворився на випробування для дітей й батьків

У редакцію «Кременчуцького Телеграфа» звернулася жителька Кременчука Ольга, мама одного з учасників проєкту, організований Європейським громадським об’єднанням «Інтелект України» в Республіці Польща спільно з польською школою. Вона розповіла, що насправді відпочинок перетворився у випробування для деяких дітей та їх батьків, а також для супровідників з Кременчука, які змушені були виїхати з табору раніше встановленого терміну.

За словами жінки, умови перебування дітей були жахливими. Жодного дозвілля їм не організовували. З дітьми у Польщі лишилось двоє мам. Іншого супроводу не було. Організатори заперечують звинувачення.