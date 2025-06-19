У Кременчуці батьки скаржаться на збір коштів у школах: у департаменті освіти кажуть — це не їхня відповідальність (доповнено)

Сьогодні, 15:18 Переглядів: 1 362 Коментарів: 1

У Кременчуці батьки скаржаться на примусові збори коштів у школах на ремонти. Дирекції перекладають відповідальність, департамент освіти каже, що це не їхня компетенція. Усе відбувається всупереч законодавству, що дозволяє лише добровільну допомогу з повною звітністю

У батьківських спільнотах Кременчука вибухнуло обурення — знову збирають гроші на ремонти шкільних класів. Про це повідомила одна з користувачок Facebook-групи, опублікувавши емоційний допис та заклик до дій.

«От прямо сьогодні 25 ліцей прямим текстом озвучив, що в зв’язку з військовим станом, гроші на школи не виділяються. Тому всі ремонти в класах батьки роблять за свій кошт», — йдеться у зверненні.

За словами авторки допису, аналогічні збори фіксувалися також у 1 гімназії, 5, 25 і 30 ліцеях. Батьки надсилали скриншоти внутрішніх шкільних чатів, де йшлося про потребу «пофарбувати підлогу», «оплатити роботу» сторонньої особи, а також повідомлення на кшталт «ви бідні, якщо не здаєте».

Авторка публікації закликала інших батьків не замовчувати ситуацію:

«Не соромтеся, бо багато сил і років було покладено на те, щоб у школах припинили збирати кошти на всяку фігню, яку має фінансувати засновник закладу освіти. І ми не можемо дозволити повернути це назад. Саме тому що війна».

Також вона публічно звернулася до депутатів міської ради, керівників закладів освіти та журналістів із вимогою дати відповіді на запитання: чому місто не виділяє кошти на поточні ремонти у школах, натомість фінансує другорядні речі.

«Шановні панове депутати — ви серйозно не можете виділити кошти на поточні ремонти шкіл? Шановні директори — мені що, понаписувати публічні запити і спитати, чи ви прохали ті кошти офіційно? Шановні журналісти — прошу підняти це публічно», — зазначено у дописі.

Телефоном журналісти зв’язалися з керівницею 25-го ліцею. На момент звернення вона перебуває у відпустці за кордоном.

«Нічого про це не знаю. Я буду на роботі 4 липня — розберуся, хто там таке кому казав», — прокоментувала вона.

Прокоментувала ситуацію і очільниця Першої школи Олена Білоножко. За її словами, у приміщенні наразі дійсно проводяться ремонтні роботи, однак класів вони не стосуються.

«У нас ніхто не збирає коштів на ремонти класів. Заклад потрапив під одну з програм, тож ремонт здійснюється коштом програми підтримки закладів освіти від ООН. Зокрема, оновлюють ганок, частково покрівлю і відмостку», — повідомила Білоножко. — «Якщо ж батьки щось вирішують робити самостійно — це їхня особиста ініціатива».

Ми також звернулися за коментарем до очільниці Управління освіти Кременчука Світлани Михайленко. У відповідь вона зазначила:

«Департамент освіти відповідає лише за капітальні ремонти в закладах освіти. Наразі капітальний ремонт класів не проводиться. Якщо адміністрація закладу вирішує робити якісь ремонти — у них є на це свої кошти, і вони самі визначають, як ними розпоряджатися та що ремонтувати».

Ми намагалися зв’язатися з заступником міського голови Володимиром Пилипенком, нагадаємо що з січня 2025 року саме він контролює питання освіти в м. Кременчуці замість Ольги Усанової, але він відповів, що в нього нарада і кинув слухавку.

Нагадаємо, що 23 грудня 2016 року депутати Кременчуцької міськради ухвалили на сесії рішення про заборону збору батьківських внесків у школах та дитсадках.

Перший пункт згаданого рішення звучить так:

«Заборонити збір коштів з батьків учнів та вихованців у закладах освіти, підпорядкованих департаменту освіти, на утримання зазначених закладів».

У тексті рішення не зазначено, кому заборонили збирати кошти (дирекції, вчителям, батьківським комітетам, волонтерам тощо). Натомість у тексті чітко вказано, з кого заборонено збирати кошти — їх заборонено збирати з батьків учнів та вихованців.

Також нагадаємо, за українським законодавством, зокрема статтею 30 Закону України «Про освіту», заклади освіти фінансуються за рахунок державного або місцевого бюджету, а залучення батьківських коштів можливе лише на добровільних засадах і з повною фінансовою звітністю.

Якщо вам відомі факти збору коштів у школах Кременчука, особливо випадки тиску чи вимагання грошей — на ремонти, меблі чи роботу сторонніх осіб — просимо повідомити редакцію. Ми гарантуємо анонімність.

Доповнено:

До редакції «Кременчуцького Телеграфа» звернулася одна із мам дітей одного із закладів освіти, аби прокоментувати ситуацію. Говорить: усе було виключно ініціативою самих батьків, аби покращити умови навчання для дітей.

— Перед всіма зборами коштів чи пропозицією щось зробити, в нас завжди були голосування та обговорення, де всі батьки мали змогу висловити свою думку, проте чомусь людина, яка надала розголосу та поширила скріни з переписки, ні разу ніде і ніяк не висловилася та не сказала своє заперечення до будь-чого, — зауважує жінка.

Мама стверджує: усе в класі робиться для комфорту дітей. Батьки мають змогу це зробити, мають бажання і мають на це право.

— Ми не будемо сидіти склавши руки і чекати, поки нам хтось колись щось зробить або хтось має зробити для наших дітей за нас! — додає жінка.

На її думку, допис у Facebook-групі викривлений і недоречний. Не варто було виносити нічого на загал усьому місту, а спершу обговрити ситуацію у батьківському колективі.