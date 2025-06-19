У Кременчуці батьки скаржаться на примусові збори коштів у школах на ремонти. Дирекції перекладають відповідальність, департамент освіти каже, що це не їхня компетенція. Усе відбувається всупереч законодавству, що дозволяє лише добровільну допомогу з повною звітністю
У батьківських спільнотах Кременчука вибухнуло обурення — знову збирають гроші на ремонти шкільних класів. Про це повідомила одна з користувачок Facebook-групи, опублікувавши емоційний допис та заклик до дій.
За словами авторки допису, аналогічні збори фіксувалися також у 1 гімназії, 5, 25 і 30 ліцеях. Батьки надсилали скриншоти внутрішніх шкільних чатів, де йшлося про потребу «пофарбувати підлогу», «оплатити роботу» сторонньої особи, а також повідомлення на кшталт «ви бідні, якщо не здаєте».
Авторка публікації закликала інших батьків не замовчувати ситуацію:
Також вона публічно звернулася до депутатів міської ради, керівників закладів освіти та журналістів із вимогою дати відповіді на запитання: чому місто не виділяє кошти на поточні ремонти у школах, натомість фінансує другорядні речі.
Телефоном журналісти зв’язалися з керівницею 25-го ліцею. На момент звернення вона перебуває у відпустці за кордоном.
Прокоментувала ситуацію і очільниця Першої школи Олена Білоножко. За її словами, у приміщенні наразі дійсно проводяться ремонтні роботи, однак класів вони не стосуються.
Ми також звернулися за коментарем до очільниці Управління освіти Кременчука Світлани Михайленко. У відповідь вона зазначила:
Ми намагалися зв’язатися з заступником міського голови Володимиром Пилипенком, нагадаємо що з січня 2025 року саме він контролює питання освіти в м. Кременчуці замість Ольги Усанової, але він відповів, що в нього нарада і кинув слухавку.
Нагадаємо, що 23 грудня 2016 року депутати Кременчуцької міськради ухвалили на сесії рішення про заборону збору батьківських внесків у школах та дитсадках.
Перший пункт згаданого рішення звучить так:
У тексті рішення не зазначено, кому заборонили збирати кошти (дирекції, вчителям, батьківським комітетам, волонтерам тощо). Натомість у тексті чітко вказано, з кого заборонено збирати кошти — їх заборонено збирати з батьків учнів та вихованців.
Також нагадаємо, за українським законодавством, зокрема статтею 30 Закону України «Про освіту», заклади освіти фінансуються за рахунок державного або місцевого бюджету, а залучення батьківських коштів можливе лише на добровільних засадах і з повною фінансовою звітністю.
Якщо вам відомі факти збору коштів у школах Кременчука, особливо випадки тиску чи вимагання грошей — на ремонти, меблі чи роботу сторонніх осіб — просимо повідомити редакцію. Ми гарантуємо анонімність.
До редакції «Кременчуцького Телеграфа» звернулася одна із мам дітей одного із закладів освіти, аби прокоментувати ситуацію. Говорить: усе було виключно ініціативою самих батьків, аби покращити умови навчання для дітей.
Мама стверджує: усе в класі робиться для комфорту дітей. Батьки мають змогу це зробити, мають бажання і мають на це право.
— Ми не будемо сидіти склавши руки і чекати, поки нам хтось колись щось зробить або хтось має зробити для наших дітей за нас! — додає жінка.
На її думку, допис у Facebook-групі викривлений і недоречний. Не варто було виносити нічого на загал усьому місту, а спершу обговрити ситуацію у батьківському колективі.
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