У Кременчуцькому районі чоловік систематично знущався з матері: справу передали до суду

До суду передали справу проти 33-річного мешканця Кременчуцького району, якого обвинувачують у домашньому насильстві щодо власної матері. Про це повідомила Кременчуцька окружна прокуратура.
За даними слідства, з 2023 по 2025 рік чоловік, який не працює, постійно влаштовував матері скандали: вимагав гроші, ображав її нецензурною лайкою та погрожував розправою. У травні цього року конфлікт загострився — на зупинці громадського транспорту він ударив 64-річну жінку кулаком у обличчя.
Після цього потерпіла викликала поліцію. Зараз підозрюваний перебуває під вартою. Справу скерували до суду за статтею 126-1 Кримінального кодексу України — домашнє насильство.
Нагадаємо, що нещодавно на Полтавщині жінка побила сусідську дитину, бо та ніби-то зачіпала її сина.
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