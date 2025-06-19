У Кременчуцькому районі чоловік систематично знущався з матері: справу передали до суду

Сьогодні, 15:33 Переглядів: 275

Під час останнього конфлікту вдарив її кулаком в обличчя прямо на зупинці

До суду передали справу проти 33-річного мешканця Кременчуцького району, якого обвинувачують у домашньому насильстві щодо власної матері. Про це повідомила Кременчуцька окружна прокуратура.

За даними слідства, з 2023 по 2025 рік чоловік, який не працює, постійно влаштовував матері скандали: вимагав гроші, ображав її нецензурною лайкою та погрожував розправою. У травні цього року конфлікт загострився — на зупинці громадського транспорту він ударив 64-річну жінку кулаком у обличчя.

Після цього потерпіла викликала поліцію. Зараз підозрюваний перебуває під вартою. Справу скерували до суду за статтею 126-1 Кримінального кодексу України — домашнє насильство.

Нагадаємо, що нещодавно на Полтавщині жінка побила сусідську дитину, бо та ніби-то зачіпала її сина.