Україна повернула додому групу важкохворих з російського полону

17 червня відбувся черговий обмін полоненими між Україною та Росією — цього разу визволили важкохворих і поранених військових. Про це повідомили в Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.
З полону повернулися воїни Збройних сил України, зокрема представники Військово-морських Сил, Десантно-штурмових військ, Сил Тероборони, Нацгвардії та Держприкордонслужби.
Більшість воїнів провели в полоні понад три роки. Значна частина з них потрапила в неволю під час оборони Маріуполя. Усі звільнені — рядовий і сержантський склад.
Звільнені українці воювали на різних напрямках: у Донецькій, Луганській, Херсонській, Харківській, Сумській, Чернігівській, Запорізькій та Київській областях.
Воїни пройдуть медичне обстеження, реабілітацію й отримають усі належні виплати за час перебування в полоні.
У Координаційному штабі зазначили, що вже готують наступний етап обміну.
Нагадаємо, що 12 червня з російського полону визволили групу важкопоранених і тяжкохворих українських військових.
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