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Україна повернула додому групу важкохворих з російського полону

Сьогодні, 15:04 Переглядів: 18

 Більшість воїнів були в неволі понад три роки — серед них оборонці Маріуполя

17 червня відбувся черговий обмін полоненими між Україною та Росією — цього разу визволили важкохворих і поранених військових. Про це повідомили в Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.

З полону повернулися воїни Збройних сил України, зокрема представники Військово-морських Сил, Десантно-штурмових військ, Сил Тероборони, Нацгвардії та Держприкордонслужби.

— Усі звільнені Захисники мають важкі медичні діагнози — втрата ваги, дистрофія, проблеми з зором і опорно-руховим апаратом, серцево-судинні захворювання, — повідомили в штабі.

Більшість воїнів провели в полоні понад три роки. Значна частина з них потрапила в неволю під час оборони Маріуполя. Усі звільнені — рядовий і сержантський склад.

Звільнені українці воювали на різних напрямках: у Донецькій, Луганській, Херсонській, Харківській, Сумській, Чернігівській, Запорізькій та Київській областях.

Воїни пройдуть медичне обстеження, реабілітацію й отримають усі належні виплати за час перебування в полоні.

У Координаційному штабі зазначили, що вже готують наступний етап обміну.


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Автор: Руслана Горгола
Теги: полонені звільнені з полону Повернення доДому повернення з полону
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