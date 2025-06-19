У Кременчуці можуть запустити тролейбус на Ревівку — Малецький

Сьогодні, 14:32 Переглядів: 95

Жителям мікрорайону на маршрутних таксі не завжди зручно добиратися до роботи та інших установ

У Кременчуці невдовзі можуть пустити тролейбус на мікрорайон Ревівка. Про це повідомив міський голова Віталій Малецький на засіданні виконавчого комітету сьогодні, 19 червня.

Розповів про це мер у відповідь на питання жителів міста. За їх словами, на Ревівці із 1 червня припинило роботу відділення Укрпошти і тепер жителям потрібно добиратися до найближчого відділення на вулицю Гегечкорі, а маршрутне таксі повз нього не їде.

— Ми працюємо над тим, щоб тролейбус поїхав на мікрорайон Ревівка. У нас там є питання по доставці людей до кладовища, тому що досить багато хто їздить туди провідати родичів, доглядають за могилками. Туди транспорт треба посилити, на Ревівку. І плюс мешканці, які проживають і працюють там, також зверталися, що маршрутки не завжди вистачає, — відповів Малецький.

Він також додав, що лишилося тільки дочекатися нових тролейбусів, аби ставити їх на нові маршрути або підсилювати уже наявні.

Нагадаємо, наприкінці квітня Кременчуцьке тролейбусне управління уклало договір з ТОВ «Політехносервіс» на постачання нових 12-метрових тролейбусів. Ціна договору складає майже 7,5 млн євро. Спочатку місто планувало закупити 20 тролейбусів, але на сьогодні відомо, що громада отримає 18.

Додамо, що на гроші на придбання тролейбусів для Кременчука виділив Європейський інвестиційний банк. Строк позики — 22 роки, з урахуванням 5-річного пільгового періоду повернення коштів. Місто бере участь у спільному з Європейським інвестиційним банком проєкті розвитку міського громадського транспорту в Україні. Відповідна фінансова угода була укладена між Україною та Європейським інвестиційним банком та ратифікована Верховною Радою ще до повномасштабного вторгнення.