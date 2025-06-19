У водосховищах Полтавщини зберігатимуть воду через рекордно низьке водопілля

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 142

Весняне водопілля у водоймах області цьогоріч було одним з найменших за останнє десятиліття

Водойми Полтавщини може очікувати маловоддя: причиною цьому є низьке весняне водопілля — одне з найнижчих за останнє десятиліття Про це інформують у пресслужбі Регіонального офісу водних ресурсів у Полтавській області.

Зокрема, за даними фахівців, на річках Сула, Псел та Ворскла вода піднялася лише від 3 до 68 см, а це близько 12–21% від багаторічної норми.

Фахівці Полтавського обласного центру з гідрометеорології зазначають, що такий рівень близький до критичних показників маловоддя й може негативно вплинути на водогосподарську та екологічну ситуацію в області. Серед основних причин, які до цього призвели, виділяють підвищення температури повітря й води, а також зменшення кількості опадів, що спостерігаються на Полтавщині упродовж останніх років.

Задля уникнення дефіциту води влітку та восени, фахівці вирішили накопичити у водосховищах максимально можливий об’єм води з добовим коливанням рівня до 10 см.

Нагадаємо, раніше у Регіональному офісі водних ресурсів наголошували, що низький рівень весняного водопілля може призвести до погіршення якості води та обмеження можливостей розбавлення забруднених стоків.