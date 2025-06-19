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Кременчуцькі волонтери за зібрані донати виготовили та передали підрозділу ППО два причепи

Сьогодні, 13:32 Переглядів: 250

 

Голова БФ «Спільно пліч-о-пліч» Сергій Каптан звітувався перед тими, хто допомагав волонтерам у цій важливій справі

На початку червня до мешканців Кременчука звернувся кременчуцький волонтер, голова БФ «Спільно пліч-о-пліч» Сергій Каптан, який разом зі своєю командою четвертий рік займається допомогою військовим, виготовляючи для них причепи та буржуйки. Він просив допомогти донатами на виготовлення двох причепів для підрозділу ППО, який захищає небо над Кременчуком. Це мали бути 223-й та 224-й причепи, які команда кременчуцьких волонтерів виготовили з початку повномасштабної війни.

Потрібна допомога підрозділу ППО, який захищає Кременчук — волонтери збирають кошти на причепи

За кілька днів потрібна сума була майже зібрана і волонтери виготовили ці причепи. А 17-го червня бійці ППО їх забрали, подякувавши волонтерам та усім, хто їм допомагав у цьому.

Учора Сергій Каптан вирішив звітувався та подякувати тим людям, які донатили на цю справу.

— На кошти, які ми зібрали з вашою допомогою, були зроблені 223-й та 224-й причепи. Один з них вже служить у підрозділу ППО. Інший чекає на свою чергу поїхати знову ж до підрозділу ППО. Дякую вам безмежно за те, що ви поряд і завжди готові прийти на допомогу, — написав він на своїй сторінці у Facebook.

Сергій Каптан додав, що його команда продовжує працювати, не зупиняючись.

— Зараз ми своїм коштом робимо 225-й причіп, а на 226 у нас знову збір! Збираємо кошти на причіп для підрозділу БпЛА. Знаю що важко, знаю що «фінансова подушка» — це вже одна наволочка, але треба! Бо якщо не ми, так хто? — задав він риторичне питання.

Допомогти коштами на виготовлення причепу для підрозділу БпЛА можна ТУТ

Картка МоноБанки причіп для підрозділа БПЛА:

4441 1111 2550 0235

Картка Приватбанку:

5169 3600 0294 2401

Paypal:

sergkaptan@gmail.com

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Автор: Віктор Крук
Теги: Кременчук волонтери причіп ППО БПЛА
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