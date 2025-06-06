Потрібна допомога підрозділу ППО, який захищає Кременчук — волонтери збирають кошти на причепи

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Це будуть 223-й та 224-й причепи, виготовлені кременчуцькими волонтерами для ЗСУ

У ніч на 6 червня російська армія здійснила одну з наймасованіших повітряних атак на Україну. За попередніми даними ворог запустив 407 ударних дронів-камікадзе типу «Шахед» та інших типів. А також завдав удару 44 крилатими та балістичними ракетами.

У кількох мікрорайонах Кременчука місцеві жителі чули звуки вибухів. У Кременчуці перекрили дорогу на вулиці Юрія Руфа. Полтавська ОВА повідомила, що у Кременчуцькому районі внаслідок атаки РФ постраждало троє людей.

Журналісти «Кременчуцького Телеграфу» вранці побували на місці обстрілу та сфотографували його наслідки.

Наслідки цієї атаки могли бути набагато жахливішими, якби не підрозділи ППО, які захищають наше місто. Уночі кременчужани чули звуки роботи протиповітряної оборони. Ми вдячні нашим воїнам, проте, однієї вдячності недостатньо. Їм потрібна допомога.

Напередодні цієї ракетно-дронової атаки ворога до мешканців Кременчука звернувся відомий кременчуцький волонтер, голова БФ «Спільно пліч-о-пліч» Сергій Каптан, який разом зі своєю командою четвертий рік займається допомогою військовим, виготовляючи для них причепи та буржуйки.

Команда кременчуцьких волонтерів з початку повномасштабної війни вже виготовила 222 причепи для фронту та продовжує працювати. Наразі вони займаються виготовленням 223-го та 224-го причепів на прохання бійців підрозділу ППО, які захищають наше місто.

— Наша доля і наше життя виключно в руках наших військових. Підрозділу ППО, який захищає небо над Кременчуком, терміново потрібно декілька причепів. Давайте спробуємо зібрати хоча б на один, інші ми зробимо своїми коштами, — закликав Сергій Каптан на своїй сторінці у Фейсбуці.

Збір на причіп для підрозділу ППО, який захищає небо над Кременчуком тут:

https://send.monobank.ua/jar/6oyRBHbucc

Картка МоноБанки причіп для підрозділу ППО:

4441 1111 2038 9105

Картка Приватбанку:

5169 3600 0294 2401

Paypal:

sergkaptan@gmail.com