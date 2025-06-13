На Шевченка у Кременчуці обшукали авто — це не пов’язано з всеукраїнською спецоперацією

Сьогодні, 11:45 Переглядів: 539

Зранку 13 червня на вулиці Шевченка, біля будинку № 41, проходили слідчі дії. Як з’ясував «Кременчуцький Телеграф», проходив обшук транспортного засобу в рамках ухвали суду. Розслідується кримінальне провадження, де фігурують кременчуківці.

Інформація, розповсюджена в телеграм-каналах, щодо того, що обшуки проходили у рамках загальнодержавної спецоперації по боротьбі з незаконним обігом зброї та боєприпасів, в рамках якої сьогодні проходять обшуки по всій країні, не підтвердилась.

Хоча це не виключає можливості, що в її ході у місті також пройшли обшуки.