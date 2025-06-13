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Джерела: у Кременчуцькому ТЦК знову провели обшуки

Сьогодні, 09:51 Переглядів: 707

За попередніми даними, йдеться про можливі зловживання під час мобілізації. Офіційно інформацію не підтвердили, але й не спростували

Як стало відомо «Кременчуцькому Телеграфу» з власних джерел, у вівторок, 11 червня, в Кременчуцькому районному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки (РТЦК та СП) проводили обшуки. За попередньою інформацією, мова йде про кримінальне провадження, що може стосуватися зловживань або вибіркового підходу до мобілізації працівників місцевих підприємств.

За підтвердженням інформації редакція звернулася за офіційним коментарем до речника Полтавського ОТЦК та СП

«Якщо проводяться обшуки, це робиться у рамках якогось кримінального провадження, слідства тощо. Це не сфера коментування ТЦК. Якщо орган, який проводив обшуки, вважає за потрібне коментувати — він коментує. Я не можу підтверджувати або спростовувати ведення слідчих дій», — відповів Роман Істомін.

Таким чином, інформація про обшуки у ТЦК офіційно не підтверджена, проте й не спростована. 

Редакція продовжує стежити за ситуацією й звернулася за додатковою інформацією до правоохоронних органів.

Нагадаємо, що обшуки у ТЦК вже проходили 18 квітня, а перед обшуками у його відділах відбулась перевірка, що виявила ряд порушень

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Автор: Телеграф
Теги: ТЦК та СП обшуки
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