У Кременчуці демонтують пам’ятник матросам флотилії ленінської Росії

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Його вилучили з держреєстру як об’єкт із символікою тоталітарного режиму

Пам’ятник матросам Дніпровської флотилії у Кременчуці вилучили з Державного реєстру нерухомих пам’яток України. Рішення ухвалили на підставі Закону «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів» та нещодавно ухваленого закону про заборону російської імперської пропаганди. Про це повідомили в представництві Українського інституту національної пам’яті (УІНП) у Полтаві.

Окрім кременчуцького об’єкта, демонтують також пам’ятний знак на честь моряків Дніпровської військової флотилії в селі Сазонівка Лубенського району. Відповідний наказ №1062 видало Міністерство культури на підставі подань Департаменту культури і туризму Полтавської ОВА.

УІНП нагадує, що обидва об’єкти прославляють військових, які у 1919–1920 роках у складі червоної Армії Росії воювали проти Армії Української Народної Республіки. Вони підпадають під заборону як носії комуністичної та імперської символіки й мають бути демонтовані.

Представник УІНП у Полтавській області Олег Пустовгар висловив сподівання, що Кременчуцька міська рада та Оржицька селищна рада виконають вимоги законодавства.

Нагадаємо, у червні 2023 року на засіданні комісії з перейменування Ірина Вологодська зазначала, що пам'ятник матросам Дніпровської флотилії внесений у державний реєстр пам'яток монументального мистецтва. На нього не поширюється Закон України «Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізацію топонімії». Тоді як восени 2024 року питання демонтажу пам'ятника розглядали на сесії Кременчуцької міськради. Але він й досі там.