АМКУ оштрафував «Полтаватеплоенерго» через скаргу жителя Кременчука

Сьогодні, 12:08 Переглядів: 936 Коментарів: 1

АМКУ встановив, що дії «Полтаватеплоенерго» є зловживанням монопольним становищем і наклав штраф у 68 тисяч гривень

Адміністративна колегія Східного міжобласного відділення Антимонопольного комітету визнала дії обласного комунального підприємства «Полтаватеплоенерго» порушенням конкурентного законодавства. Про це повідомили в АМКУ 12 червня.

Підприємство з листопада 2022 по серпень 2024 року щомісяця нараховувало плату за тепло одному зі споживачів у Кременчуці, попри те, що тепло фактично не постачалося. Договір з цим споживачем не укладали, а лічильник було опломбовано в лютому 2023 року. При цьому труби залишалися перекритими ще з попереднього обслуговування. Теплоносій до заявника не надходив.

Увесь цей час «Полтаватеплоенерго» виставляло рахунки за умовно-постійну частину двоставкового тарифу — за утримання мереж і теплопунктів. У листі Мінрегіону зазначили, що без укладеного договору такі нарахування є безпідставними.

Підприємство повідомило про перерахунок плати в цьому випадку. АМКУ встановив, що дії «Полтаватеплоенерго» є зловживанням монопольним становищем і наклав штраф у розмірі 68 тисяч гривень.

Додамо, що із квітня компанія «Полтаватеплоенерго» перестала постачати тепло та гарячу воду жителям лівобережної частини Кременчука. Це пов’язано з тим, що майно виробничого підрозділу «Кременчуцька ТЕЦ» Полтавська обласна рада передала з комунальної у державну власність.

Підприємство обслуговувало абонентів з листопада 2022 року, коли Кременчуцька ТЕЦ зазнала серйозних пошкоджень унаслідок ракетних ударів.

Що передувало

8 липня 2022 року Полтавська обласна рада надала згоду на безоплатне прийняття з державної у спільну власність Полтавської області окремого індивідуально-визначеного державного майна (групи інвентарних об’єктів) Кременчуцької ТЕЦ. Таким чином зруйновану ракетними обстрілами російських військ Кременчуцьку ТЕЦ обласна рада взяла під свою відповідальність.

Згодом стало відомо, що тарифи на тепло на лівому березі — вищі, ніж на правому, крім того, полтавське КП застосувало двоставковий тариф. «Полтаватеплоенерго» своєю чергою стверджує, що застосувало тариф, затверджений ще до введення мораторію, і він стосується усіх шістьох громад їхньої зони обслуговування.

Відтоді місто та область судяться щодо правомірності застосування тарифів на лівому березі Кременчука.

У січні 2023 року на сесії Кременчуцької міськради депутати звернулися до Президента, Кабміну, Ради нацбезпеки та оборони, Міноборони та Нацкомісії з цінних паперів щодо ініціювання відчуження у власність держави цілісного майнового комплексу відокремленого підрозділу зруйнованої Кременчуцької ТЕЦ.

Виявилось, що Кременчуцька ТЕЦ має 1,3 млрд боргу за спожитий газ, який перейшов у спадщину «Полтаватеплоенерго».