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«Я не заспокоюся до тих пір, доки росіяни будуть на нашій землі»: у Кременчуці попрощалися із майором Олегом Костровим

Сьогодні, 12:31 Переглядів: 603

 

Олег Костров став на захист України ще за часів АТО, а згодом уклав контракт на військову службу. З початком повномасштабної війни шлях Олега продовжив і його син, Давид Костров, наймолодший захисник із Кременчука, який загинув у березні 2022 року

Сьогодні, 13 червня, у Кременчуці попрощалися із померлим військовослужбовцем майором Олегом Костровим. Народився чоловік 17 травня 1966 року, навчався у Кременчуцькому ліцеї № 4, освіту здобув у Київському училищі імені Фрунзе, Криворізькій філії Київського інституту економіки і фінансів, Івано-Франківський університет нафти і газу.

 

Попрощатися із військовослужбовцем прийшли багато людей — рідні та знайомі, друзі, однокласники, приїхали побратими зі служби. Перед прощанням у Міському палаці культури прощалися із Олегом і біля його будинку — на вулиці Давида Кострова, перейменована на честь загиблого на початку повномасштабної війни його сина.

Прийшли провести в останню путь свого товариша і його однокласники, Віталій та Юрій. Говорять, товаришували і в школі, і по закінченню навчання — спілкувалися майже до останніх днів.

 

— У 1973 році ми пішли разом у перший клас і навчалися разом до 1981 року. Тоді Олег пішов навчатися у суворовське училище, і з того часу ми з ним підтримували постійний зв’язок, особливо з початку повномасштабної війни, — розповідає Віталій.

За словами чоловіка, на той час Олег служив уже 8 років, від початку АТО на території України. Тоді його підтримували і допомагали йому усі — волонтери, друзі, вчителі, які його знали. Адже це була людина з великої літери.

— Він був воїн по життю. Мріяв, що після завершення війни буде допомагати військовим. Ми планували відкрити громадську організацію для лікування воїнів, для підтримки дітей загиблих воїнів, покалічених воїнів. Уже думали, що потрібно для цього зробити. Але, на жаль, серце не витримало, — ділиться Віталій.

 

Запитуємо у товаришів, як Олег пережив загибель сина на війні. За словами Віталія, втрата Давида далася чоловікові дуже тяжко.

— Коли він приїздив додому, ми з ним часто їздили на цвинтар до Давида. І він завжди говорив «Я не заспокоюся до тих пір, доки росіяни будуть на нашій землі. Або я помру, або їх на нашій землі не буде». На жаль, сталося перше… — із болем у горлі розповідає чоловік.

За словами Віталія, у його товариша є ще молодша дочка, сестра Давида, яку Олег дуже любив. У дівчинки нещодавно був день народження, і чоловік приїхав зі служби привітати доньку зі святом — подарував їй песика, якого привіз із собою з фронту.

 

Такі ж приємні спогади про Олега лишилися і в іншого однокласника, Юрія.

— Це була дуже хороша людина. Він і в школі гарно навчався, і в училищі згодом. І як друг він теж був дуже хороший — завжди можна було на нього покластися. Дуже шкода, що такої людини не стало! Земля йому пухом! — розповідає чоловік.

За словами військовослужбовця із позивним «Лиман», у військовій частині майор Костров був заступником командира частини, служив на посаді начальника логістики.

— Помер 7 червня 2025 року від серцево-легеневої недостатності у районі села Черкаське Самарівського району на Дніпропетровщині. Світла пам’ять військовослужбовцю! — додає «Лиман».

 

Після панахиди у Свято-Миколаївському соборі поховали Олега Кострова на Свіштовському кладовищі у меморіальному секторі почесних поховань захисників та захисниць України.

Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним та близьким померлого воїна.


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Автор: Яна Гудзь
Теги: війна воїни світла Прощання поховання
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