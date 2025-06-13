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У Крюківському райсуді незабаром обиратимуть нового голову

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 186

 

Офіційно Іван Дядчеко звільняється 16 червня — у день виборів нового голови суду

У понеділок, 16 червня, у Крюківському районному суді Кременчука відбудуться збори суддів. Вони визначатимуть і обиратимуть кандидатів на посаду голови суду. Про це стало відомо з повідомлення Судової влади України. 

Як повідомили «Кременчуцькому Телеграфу» у суді, нині обов’язки голови суду продовжує виконувати Іван Дядечко. Додамо, що 12 червня Вища рада правосуддя погодила його звільнення у зв’язку з поданням заяви про відставку.

У коментарі журналістам керівник відділу організаційного забезпечення діяльності судів територіального управління Державної судової адміністрації України у Полтавській області Сергій Губка розповів, що офіційно суддя звільняється 16 червня — у день виборів нового голови суду. Дядечко йде у відставку через досягнення ним 65-річного віку.

Нагадаємо, що нещодавно Вища рада правосуддя звільнила суддю Полтавського апеляційного суду Валентина Томилка.

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Автор: Телеграф
Теги: Крюківський райсуд звільнення
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