Рідні забитої до смерті у Кременчуці жінки просять розголосу: нападник досі перебуває на свободі

Сьогодні, 13:32 Переглядів: 2 144

До редакції «Кременчуцького Телеграфа» знову звернулися брат та син жінки, яку у вівторок, 10 червня, на вулиці Героїв Маріуполя побив невідомий. Наступного дня потерпіла померла, так і не прийшовши до тями.

Уже раніше брат 54-річної Юлії розповів журналістам, що його сестра вранці вийшла гуляти з собакою. До неї почав чіплятися невідомий чоловік, який саме вийшов із магазину поруч із пляшкою — пропонував випити. Та відмовила — і за це отримала удар «тупим площинним предметом» по голові, ймовірно тією ж самою пляшкою.

Сьогодні син загиблої розповів нам трохи більше деталей з того дня. Каже, приїхавши на місце події, медики констатували матері клінічну смерть. Проте жінку вдалося реанімувати, її відвезли до лікарні. І вже там наступного дня, так і не отямившись, Юлія померла.

Рідні жінки додають: нині тривають слідчі дії, але нападник і досі перебуває на свободі — його не затримали. При цьому вони говорили із жителями мікрорайону — на цього чоловіка скаржилися неодноразово, він чіплявся уже до багатьох.

Тепер вони чекають суду, але хвилюються: підозрюваний може не з’явитися і на засідання. А він, за їх словами, заслуговує на справедливе покарання.

Поліція кваліфікувала дії нападника за ч. 2 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України. Проте рідні хочуть, аби злочин перекваліфікували на ст. 115 — умисне вбивство. Адже у висновку експертизи так і зазначено, що удар був нанесений з метою вбивства.

За офіційним коментарем ми звернулися до пресофіцерки Кременчуцького райуправління поліції Анни Васенко. За її словами, нині триває слідство, а кримінальне провадження перебуває на стадії вручення підозри й обрання міри запобіжного заходу причетному.