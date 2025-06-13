Олена Шуляк
Олена Шуляк: Безбарʼєрність стає стандартом в Україні
Анатолій Василенко
Коли газовий рахунок кусається: борг — зростав, коли лічильник «відпочивав»
Микола Корецький
Як депутат Полтавської облради від партії «Батьківщина», організував свято для Асоціації інвалідів дитинства «Новий дім»
Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Топ новина, Надзвичайні новини

Рідні забитої до смерті у Кременчуці жінки просять розголосу: нападник досі перебуває на свободі

Сьогодні, 13:32 Переглядів: 2 144

 

За словами правоохоронців, нині триває слідство

До редакції «Кременчуцького Телеграфа» знову звернулися брат та син жінки, яку у вівторок, 10 червня, на вулиці Героїв Маріуполя побив невідомий. Наступного дня потерпіла померла, так і не прийшовши до тями.

Уже раніше брат 54-річної Юлії розповів журналістам, що його сестра вранці вийшла гуляти з собакою. До неї почав чіплятися невідомий чоловік, який саме вийшов із магазину поруч із пляшкою — пропонував випити. Та відмовила — і за це отримала удар «тупим площинним предметом» по голові, ймовірно тією ж самою пляшкою.

Сьогодні син загиблої розповів нам трохи більше деталей з того дня. Каже, приїхавши на місце події, медики констатували матері клінічну смерть. Проте жінку вдалося реанімувати, її відвезли до лікарні. І вже там наступного дня, так і не отямившись, Юлія померла.

Рідні жінки додають: нині тривають слідчі дії, але нападник і досі перебуває на свободі — його не затримали. При цьому вони говорили із жителями мікрорайону — на цього чоловіка скаржилися неодноразово, він чіплявся уже до багатьох.

Тепер вони чекають суду, але хвилюються: підозрюваний може не з’явитися і на засідання. А він, за їх словами, заслуговує на справедливе покарання.

Поліція кваліфікувала дії нападника за ч. 2 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України. Проте рідні хочуть, аби злочин перекваліфікували на ст. 115 — умисне вбивство. Адже у висновку експертизи так і зазначено, що удар був нанесений з метою вбивства.

За офіційним коментарем ми звернулися до пресофіцерки Кременчуцького райуправління поліції Анни Васенко. За її словами, нині триває слідство, а кримінальне провадження перебуває на стадії вручення підозри й обрання міри запобіжного заходу причетному.

2
Автор: Яна Гудзь
Теги: побиття смерть напад
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 6 лютого 2025)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 30 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 23 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 16 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 2 від 9 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх