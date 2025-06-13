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Надзвичайні новини, Полтавщина

У Полтавському СІЗО ув'язнені тогрували наркотиками: їм призначили додатковий вирок

Сьогодні, 10:40 Переглядів: 0

 

Серед чотирьох обвинувачених один — житель Кременчука

У Полтавському СІЗО № 23 четверо ув’язнених налагодили торгівлю наркотиками: суд призначив їм додаткове покарання. Про це стало відомо із вироку Київського районного суду від 6 червня.

У матеріалах справи зазначено, що організував канал продажу наркотиків житель Полтави — він у в’язниці перебуває найдовше, має понад 20 судимостей за крадіжки, грабежі, шахрайство та зберігання наркотиків. До цієї схеми він залучив іще двох в’язнів — жителя Кременчука та Полтави. Так один зі спільників займався пошуком «клієнтів» у СІЗО, а інший займався розподілом наркотиків та забирав за них гроші в ув’язнених.

Наркотики злочинцям присилали «із волі» посилками із їжею та засобами гігієни. Надсилали їх із Кременчука, Полтави та Харкова. 

Відомо, що продавали наркотики ув'язнені приблизно з літа і до кінця 2023 року. 

Також є інформація, що до торгівлі наркотиками була залучена дружина одного з в’язнів. Вона отримувала від чоловіка завдання придбати наркотичні речовини, розвести їх до рідкого стану, просочити ними туалетний папір та відправити посилкою разом з продуктами та засобами гігієни. Також жінка відправляла на зону метадон, сховавши його у джинсах у посилці.

На судовому засіданні усі причетні свою вину у скоєному визнали. Організатор торгівлі отримав покарання у вигляді 6 років та 8 місяців за ґратами, його спільник із Кременчука — 6 років та 6 місяців, а полтавець — 6 років та 3 місяці. Також кожен з них має сплатити майже 44 тис. грн на користь державі за проведення експертних досліджень. Дружина одного із засуджених отримала два роки іспитового строку.

Нагадаємо, торік ми писали про те, що на Полтавщині двоє правоохоронців торгували метадоном та іншими наркотиками.

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Автор: Яна Гудзь
Теги: суд вирок суду СІЗО торгівля наркотиками
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