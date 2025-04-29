Рівень води у водоймах Кременчуччини — на нормальному рівні, проте можливе погіршення якості через низьке водопілля

Сьогодні, 11:33 Переглядів: 38 Коментарів: 1

Відсутність водопілля також може призвести до зниження рівня розбавлення забруднених стоків

Нині у ставках та водосховищах Кременчуцького району рівень води перебуває на позначці нормального рівня, проте за низького весняного водопілля якість води може погіршитися. Про це інформують у пресслужбі Регіонального офісу водних ресурсів.

Так нещодавно фахівці Офісу провели візуальний моніторинг стану водойм на Кременчуччині та у Миргородському районах.

Під час обстеження водосховищ та ставків спеціалісти встановили, що рівень води у більшості водойм практично перебуває на позначці нормального підпірного рівня, тобто на оптимальних відмітках. Це дозволяє підтримувати експлуатацію гідротехнічних споруд та забезпечує постійне переміщення води по руслу в режимі природного притоку.

Проте працівники офісу прогнозують низьке весняне водопілля — повінь, яка виникає завдяки надходженню талих снігових вод. Така ситуація може мати серйозні наслідки для водогосподарської та екологічної ситуації у регіоні. Зокрема, наслідком може стати погіршення якості води та обмеження можливостей розбавлення забруднених стоків.

Крім того, під час обстеження водойм у регіоні працівники Регіонального офісу виявили порушення законодавства — самостійно зведену з будівельного сміття греблю, яка повністю перекриває потік води до водовідвідної труби ставка, що унеможливлює її вільну течію далі по руслу річки. Спеціалісти Офісу направили відповідні звернення до Державної екологічної інспекції та територіальних громад.

Нагадаємо, торік у квітні існувала можливість затоплення дачних ділянок та садових кооперативів на Кременчуччині.