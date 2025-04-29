Олена Шуляк
Законопроєкт про наставництво: в "Слузі Народу" пояснили, що зміниться для дітей-сиріт
Микола Корецький
У переддень святкування Великодня привітав подарунками дітей та дорослих з інвалідністю
Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук

Рівень води у водоймах Кременчуччини — на нормальному рівні, проте можливе погіршення якості через низьке водопілля

Сьогодні, 11:33 Переглядів: 38 Коментарів: 1

 

Відсутність водопілля також може призвести до зниження рівня розбавлення забруднених стоків

Нині у ставках та водосховищах Кременчуцького району рівень води перебуває на позначці нормального рівня, проте за низького весняного водопілля якість води може погіршитися. Про це інформують у пресслужбі Регіонального офісу водних ресурсів.

Так нещодавно фахівці Офісу провели візуальний моніторинг стану водойм на Кременчуччині та у Миргородському районах.

 

Під час обстеження водосховищ та ставків спеціалісти встановили, що рівень води у більшості водойм практично перебуває на позначці нормального підпірного рівня, тобто на оптимальних відмітках. Це дозволяє підтримувати експлуатацію гідротехнічних споруд та забезпечує постійне переміщення води по руслу в режимі природного притоку.

 

Проте працівники офісу прогнозують низьке весняне водопілля — повінь, яка виникає завдяки надходженню талих снігових вод. Така ситуація може мати серйозні наслідки для водогосподарської та екологічної ситуації у регіоні. Зокрема, наслідком може стати погіршення якості води та обмеження можливостей розбавлення забруднених стоків.

 

Крім того, під час обстеження водойм у регіоні працівники Регіонального офісу виявили порушення законодавства — самостійно зведену з будівельного сміття греблю, яка повністю перекриває потік води до водовідвідної труби ставка, що унеможливлює її вільну течію далі по руслу річки. Спеціалісти Офісу направили відповідні звернення до Державної екологічної інспекції та територіальних громад.

Нагадаємо, торік у квітні існувала можливість затоплення дачних ділянок та садових кооперативів на Кременчуччині.

0
Автор: Яна Гудзь Джерело фото: Регіональний офіс водних ресурсів у Полтавській області
Теги: водойми ставок водосховище рівень води водопілля
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Коментарі: 1

5 067
1
zzzzzz:
Сьогодні, 11:43

Та де там нормальний рівень? Влітку більше води  буває. Зараз дуже малий рівень. 


0 0

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 6 лютого 2025)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 30 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 23 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 16 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 2 від 9 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх