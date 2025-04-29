Директорку Першої міської лікарні Бородянець не відсторонили від посади — ухвала суду

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 970

Суд зазначив, що директорка є єдиною особою, яка має право підпису документів у лікарні, тому її відсторонення могло б негативно вплинути на діяльність медичного закладу

Автозаводський районний суд відхилив клопотання слідчого про відсторонення від посади директорки Першої міської лікарні ім. О. Т. Богаєвського Галини Бородянець. Правоохоронці підозрюють очільницю закладу у зловживанні службовим становищем (ч.1 ст. 364 Кримінального кодексу України). Про це йдеться в ухвалі суду, яку оприлюднили у Єдиному державному реєстрі судових рішень 28 квітня.

В ухвалі зазначено, що під час досудового розслідування слідчий та прокурор не надали достатніх доказів про ризики впливу підозрюваної на хід розслідування або знищення доказів. Суд зазначив, що директорка є єдиною особою, яка має право підпису документів у лікарні, тому її відсторонення могло б негативно вплинути на діяльність медичного закладу.

Нагадаємо, за версією слідства, керівниця Першої міської лікарні ім. О. Т. Богаєвського безпідставно укладала додаткові угоди з ТОВ «Електрика України» про постачання електроенергії для медзакладу, що призвело до переплати на суму понад 323 тисячі гривень.