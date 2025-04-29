У Кременчуці поліція знайшла у місцевого чоловіка гранату

Сьогодні, 10:57 Переглядів: 87

Чоловікові може загрожувати до 7 років позбавлення волі

Учора, 28 квітня, на вулиці Миколи Таратулі у Кременчуці поліціянти вилучили у місцевого чоловіка гранату. Про це інформують у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

За даними правоохоронців, гранату при собі мав 35-річний чоловік. Боєприпас поліціянти у нього вилучили та направили на експертизу.

Кримінальне провадження поліція порушила за ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. У разі визнання винним чоловікові може загрожувати від 3 до 7 років за ґратами.

Нині ж правоохоронці встановлюють, звідки чоловік гранату взяв та навіщо тримав при собі. Слідчі дії тривають.

Нагадаємо, нещодавно у Лубнах місцеві жителі на вулиці знайшли гранату.