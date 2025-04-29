Усиновлювачі на Полтавщині можуть отримати грошову допомогу від «СОС Дитячі Містечка»

Сьогодні, 10:49 Переглядів: 100

Підтримка передбачена для сімей, які усиновлять дітей у 2025 році

Жителі Полтавщини, які у 2025 році усиновлять дітей-сиріт або дітей, позбавлених батьківського піклування, можуть отримати грошову допомогу від МБО «Благодійний фонд «СОС Дитячі Містечка» Україна».

Підтримка передбачена для тих, хто усиновить:

дитину або дітей з інвалідністю;

двох і більше дітей;

дитину віком старше 5 років;

є внутрішньо переміщеними особами.

Важливо: програма не поширюється на внутрішньосімейне усиновлення (коли дитину усиновлює один із подружжя).

Розмір допомоги:

10 800 грн — за одну дитину;

— за одну дитину; 14 400 грн — за дитину з інвалідністю.

Виплата здійснюється одним платежем.

Як подати заявку

Заявку на участь у програмі можна подати через онлайн-форму:

Подати заявку

Контакти для консультацій:

Полтава: вул. Просвіти, 10

Лубни: вул. Ляскіна, 2

Телефон: +38 (050) 361 38 03

Е-mail: Poltava.region@sos-ukraine.org

Сайт: sos-ukraine.org

Чому це важливо

Програма допомагає родинам створити стабільне й любляче середовище для дитини, а також отримати додаткову консультаційну підтримку на всіх етапах — від подання документів до адаптації дитини в новій сім’ї.

Наразі на Полтавщині у сім’ях виховується майже 700 усиновлених дітей. У 2024 році в області усиновили 48 дітей, а з початку 2025 року — вже 12.