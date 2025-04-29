Усиновлювачі на Полтавщині можуть отримати грошову допомогу від «СОС Дитячі Містечка»

Жителі Полтавщини, які у 2025 році усиновлять дітей-сиріт або дітей, позбавлених батьківського піклування, можуть отримати грошову допомогу від МБО «Благодійний фонд «СОС Дитячі Містечка» Україна».
Важливо: програма не поширюється на внутрішньосімейне усиновлення (коли дитину усиновлює один із подружжя).
Виплата здійснюється одним платежем.
Заявку на участь у програмі можна подати через онлайн-форму:
Подати заявку
Контакти для консультацій:
Програма допомагає родинам створити стабільне й любляче середовище для дитини, а також отримати додаткову консультаційну підтримку на всіх етапах — від подання документів до адаптації дитини в новій сім’ї.
Наразі на Полтавщині у сім’ях виховується майже 700 усиновлених дітей. У 2024 році в області усиновили 48 дітей, а з початку 2025 року — вже 12.
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