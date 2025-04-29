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Усиновлювачі на Полтавщині можуть отримати грошову допомогу від «СОС Дитячі Містечка»

Сьогодні, 10:49 Переглядів: 100

 Підтримка передбачена для сімей, які усиновлять дітей у 2025 році

Жителі Полтавщини, які у 2025 році усиновлять дітей-сиріт або дітей, позбавлених батьківського піклування, можуть отримати грошову допомогу від МБО «Благодійний фонд «СОС Дитячі Містечка» Україна».

Підтримка передбачена для тих, хто усиновить:

  • дитину або дітей з інвалідністю;
  • двох і більше дітей;
  • дитину віком старше 5 років;
  • є внутрішньо переміщеними особами.

Важливо: програма не поширюється на внутрішньосімейне усиновлення (коли дитину усиновлює один із подружжя).

Розмір допомоги:

  • 10 800 грн — за одну дитину;
  • 14 400 грн — за дитину з інвалідністю.

Виплата здійснюється одним платежем.

Як подати заявку

Заявку на участь у програмі можна подати через онлайн-форму:
Подати заявку

Контакти для консультацій:

Чому це важливо

Програма допомагає родинам створити стабільне й любляче середовище для дитини, а також отримати додаткову консультаційну підтримку на всіх етапах — від подання документів до адаптації дитини в новій сім’ї.

Наразі на Полтавщині у сім’ях виховується майже 700 усиновлених дітей. У 2024 році в області усиновили 48 дітей, а з початку 2025 року — вже 12.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: усиновлення
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