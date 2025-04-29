На Полтавщині нетверезий водій намагався відкупитися від поліції

Драгер показав понад 1,3 проміле
25 квітня близько 20.00 у селі Дейкалівка Зіньківської громади Полтавського району поліцейські зупинили автомобіль ВАЗ-2106 за порушення правил дорожнього руху. Про це повідомили у поліції Полтавщини.
Під час перевірки правоохоронці встановили, що 62-річний водій перебував у стані алкогольного сп’яніння — драгер показав понад 1,3 проміле.
Щоб уникнути відповідальності, чоловік запропонував патрульним неправомірну вигоду.
Санкція статті передбачає покарання — штраф, обмеження волі або до 4 років позбавлення волі.
Нагадаємо, що на Полтавщині судитимуть водія, який намагався відкупитися від поліції 10 тисячами гривень.
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