Завтра в парку «Слави» у Кременчуці знищуватимуть кліщів — містян просять не ходити на траву

Сьогодні, 09:29 Переглядів: 142

30 квітня з 6.00 у парку «Слави» в Кременчуці проведуть санітарну обробку проти кліщів. Про це повідомили в КП «Благоустрій Кременчука».

Жителів міста закликають утриматись від відвідування парку щонайменше до 1 травня, а впродовж трьох днів після обробки не заходити на траву та дотримуватися правил гігієни після прогулянок у зеленій зоні.

— Просимо приділити особливу увагу гігієні відкритих частин тіла після відвідування парку, — наголошують комунальники.

Заходи проводять, щоб зменшити ризик укусів кліщів і поширення хвороб, зокрема бореліозу.

Нагадаємо, на Полтавщині уже зафіксували 6 випадків хвороби Лайма, серед яких 2 випадки — у Кременчуцькій громаді.