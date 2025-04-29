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Україна — восьма у світі за обсягом військових витрат і перша за їх часткою у ВВП

Сьогодні, 09:03 Переглядів: 114

 За підсумками 2024 року на оборону пішло 34% українського ВВП

У 2024 році військові витрати України збільшилися на 2,9% і склали $64,7 млрд, або 34% від ВВП. Про це йдеться у новому звіті Стокгольмського інституту дослідження проблем миру (SIPRI).

Україна другий рік поспіль посідає 8 місце у світі за номінальним показником витрат на армію та перше місце за співвідношенням оборонних витрат до внутрішнього валового продукту.

SIPRI наголошує: Україна має найбільший військовий тягар серед усіх країн світу. Попри це, всі податкові надходження держави спрямовуються на військові потреби, що обмежує можливість подальшого збільшення витрат.

Також у звіті зазначено, що Україна у 2024 році отримала щонайменше $60 млрд військової допомоги — переважно від США, Німеччини та інших європейських країн. Однак SIPRI враховує допомогу у витратах країн-донорів, а не отримувачів. Якби допомога враховувалася в сумарних витратах України, загальна сума склала б $125 млрд, що підняло б країну на 4 місце у світовому рейтингу.

Порівняння з Росією

У 2024 році Росія витратила на оборону близько $149 млрд — на 38% більше, ніж роком раніше. Це становить 7,1% ВВП та 19% усіх державних витрат РФ.

За оцінками SIPRI, значна частина російських витрат йшла на фінансування нових закупівель зброї для вторгнення в Україну та на субсидування оборонних підприємств.

Топ-10 країн за військовими витратами у 2024 році:

Країна Витрати ($ млрд) % від ВВП
1 США 997 3,4%
2 Китай 314 1,7%
3 Росія 149 7,1%
4 Німеччина 88,5 1,9%
5 Індія 86,1 2,3%
6 Велика Британія 81,8 2,3%
7 Саудівська Аравія 80,3 7,3%
8 Україна 64,7 34%
9 Франція 64,7 2,1%
10 Японія 55,3 1,4%
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Автор: Руслана Горгола
Теги: бюджет оборона війна звіт
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