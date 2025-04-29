Україна — восьма у світі за обсягом військових витрат і перша за їх часткою у ВВП

У 2024 році військові витрати України збільшилися на 2,9% і склали $64,7 млрд, або 34% від ВВП. Про це йдеться у новому звіті Стокгольмського інституту дослідження проблем миру (SIPRI).
Україна другий рік поспіль посідає 8 місце у світі за номінальним показником витрат на армію та перше місце за співвідношенням оборонних витрат до внутрішнього валового продукту.
SIPRI наголошує: Україна має найбільший військовий тягар серед усіх країн світу. Попри це, всі податкові надходження держави спрямовуються на військові потреби, що обмежує можливість подальшого збільшення витрат.
Також у звіті зазначено, що Україна у 2024 році отримала щонайменше $60 млрд військової допомоги — переважно від США, Німеччини та інших європейських країн. Однак SIPRI враховує допомогу у витратах країн-донорів, а не отримувачів. Якби допомога враховувалася в сумарних витратах України, загальна сума склала б $125 млрд, що підняло б країну на 4 місце у світовому рейтингу.
У 2024 році Росія витратила на оборону близько $149 млрд — на 38% більше, ніж роком раніше. Це становить 7,1% ВВП та 19% усіх державних витрат РФ.
За оцінками SIPRI, значна частина російських витрат йшла на фінансування нових закупівель зброї для вторгнення в Україну та на субсидування оборонних підприємств.
|№
|Країна
|Витрати ($ млрд)
|% від ВВП
|1
|США
|997
|3,4%
|2
|Китай
|314
|1,7%
|3
|Росія
|149
|7,1%
|4
|Німеччина
|88,5
|1,9%
|5
|Індія
|86,1
|2,3%
|6
|Велика Британія
|81,8
|2,3%
|7
|Саудівська Аравія
|80,3
|7,3%
|8
|Україна
|64,7
|34%
|9
|Франція
|64,7
|2,1%
|10
|Японія
|55,3
|1,4%
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.