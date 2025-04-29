Хто має подати декларацію про доходи до 1 травня

В Україні триває кампанія декларування доходів за 2024 рік. Подати декларацію про майновий стан потрібно до 1 травня 2025 року, а сплатити податки — до 1 серпня 2025 року.
Подавати декларацію потрібно тим громадянам, які у 2024 році отримували доходи, що підлягають обов'язковому декларуванню. Зокрема:
Якщо податкові агенти (роботодавці, банки тощо) уже утримали податки — декларацію подавати не потрібно.
Подати декларацію можна:
Українці, які хочуть скористатися податковою знижкою, мають право подати декларацію до 31 грудня 2025 року.
З доходів за 2024 рік потрібно сплатити:
Разом — 19,5% від отриманого доходу.
За неподання декларації або прострочення передбачено штраф:
Нагадаємо, з 2025 року ставка військового збору зросла до 5%, але вона застосовуватиметься лише до доходів, отриманих у 2025 році.
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