Хто має подати декларацію про доходи до 1 травня

Сьогодні, 08:31 Переглядів: 219 Коментарів: 1

Як заповнити, хто має подати та скільки податків сплатити — пояснення

В Україні триває кампанія декларування доходів за 2024 рік. Подати декларацію про майновий стан потрібно до 1 травня 2025 року, а сплатити податки — до 1 серпня 2025 року.

Хто зобов’язаний подати декларацію

Подавати декларацію потрібно тим громадянам, які у 2024 році отримували доходи, що підлягають обов'язковому декларуванню. Зокрема:

доходи, з яких не сплачено податок на доходи фізичних осіб (ПДФО);

доходи від здачі майна в оренду або його продажу фізичним особам;

спадок або подарунок від осіб, які не є найближчими родичами;

доходи від продажу інвестиційних активів;

анульовані борги та кредити;

іноземні доходи.

Якщо податкові агенти (роботодавці, банки тощо) уже утримали податки — декларацію подавати не потрібно.

Як подати декларацію

Подати декларацію можна:

особисто в податкову або через уповноважену особу;

онлайн через Електронний кабінет платника податків ;

; поштою (не пізніше ніж за 5 днів до дедлайну).

Українці, які хочуть скористатися податковою знижкою, мають право подати декларацію до 31 грудня 2025 року.

Які податки потрібно сплатити

З доходів за 2024 рік потрібно сплатити:

18% — податок на доходи фізичних осіб (ПДФО);

— податок на доходи фізичних осіб (ПДФО); 1,5% — військовий збір (за старою ставкою, діючою у 2024 році).

Разом — 19,5% від отриманого доходу.

Що буде за порушення строків

За неподання декларації або прострочення передбачено штраф:

340 грн — за перше порушення;

1020 грн — за повторне порушення.

Нагадаємо, з 2025 року ставка військового збору зросла до 5%, але вона застосовуватиметься лише до доходів, отриманих у 2025 році.