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Хто має подати декларацію про доходи до 1 травня

Сьогодні, 08:31 Переглядів: 219 Коментарів: 1

Як заповнити, хто має подати та скільки податків сплатити — пояснення

В Україні триває кампанія декларування доходів за 2024 рік. Подати декларацію про майновий стан потрібно до 1 травня 2025 року, а сплатити податки — до 1 серпня 2025 року.

Хто зобов’язаний подати декларацію

Подавати декларацію потрібно тим громадянам, які у 2024 році отримували доходи, що підлягають обов'язковому декларуванню. Зокрема:

  • доходи, з яких не сплачено податок на доходи фізичних осіб (ПДФО);
  • доходи від здачі майна в оренду або його продажу фізичним особам;
  • спадок або подарунок від осіб, які не є найближчими родичами;
  • доходи від продажу інвестиційних активів;
  • анульовані борги та кредити;
  • іноземні доходи.

Якщо податкові агенти (роботодавці, банки тощо) уже утримали податки — декларацію подавати не потрібно.

Як подати декларацію

Подати декларацію можна:

  • особисто в податкову або через уповноважену особу;
  • онлайн через Електронний кабінет платника податків;
  • поштою (не пізніше ніж за 5 днів до дедлайну).

Українці, які хочуть скористатися податковою знижкою, мають право подати декларацію до 31 грудня 2025 року.

Які податки потрібно сплатити

З доходів за 2024 рік потрібно сплатити:

  • 18% — податок на доходи фізичних осіб (ПДФО);
  • 1,5% — військовий збір (за старою ставкою, діючою у 2024 році).

Разом — 19,5% від отриманого доходу.

Що буде за порушення строків

За неподання декларації або прострочення передбачено штраф:

  • 340 грн — за перше порушення;
  • 1020 грн — за повторне порушення.

Нагадаємо, з 2025 року ставка військового збору зросла до 5%, але вона застосовуватиметься лише до доходів, отриманих у 2025 році.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: податки декларація
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Коментарі: 1

5 066
1
zzzzzz:
Сьогодні, 09:01

Хто хто, може жінка шмтгаля, чи шмигаль, який не вказав елітне авто жінки в декларації? А сірим зеленим лохам нові тарифи на податки. Так зебіли? Ви вже всі презеденти? Чи ще через одного?


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