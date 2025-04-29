На Полтавщині створять нову пам’ятку природи — «Берег з сон-травою»

Сьогодні, 07:45 Переглядів: 257

Хорольська міська рада погодила створення ботанічної пам’ятки природи місцевого значення «Берег з сон-травою» на Полтавщині.

Проєкт ініційовано Київським еколого-культурним центром (КЕКЦ). Нова природоохоронна територія охопить 6,9 гектара земель комунальної власності біля села Глибока Долина (колишня Староаврамівська сільська рада) Лубенського району.

Тут охоронятимуть червонокнижну рослину — сон чорніючий (сон-трава).

Крім того, ця ділянка має особливу цінність як залишок українського великого степу. Вона підлягає захисту відповідно до Оселищної директиви ЄС (Директива 92/43/ЄС «Про збереження природних оселищ та видів природної фауни і флори») як степова територія (код 6210).

Контроль за виконанням рішення покладено на постійну комісію міськради з питань земельних відносин, екології, архітектури та агропромислового розвитку.

Нагадаємо, що частину земель природного парку «Пирятинський» на Полтавщині повернули у власність держави.