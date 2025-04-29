У Кременчуці встановили зупинку «Шпиталь»: фото

Станом на 28 квітня завершився капітальний ремонт зупинки громадського транспорту «Шпиталь» на вулиці Ігоря Сердюка. Там встановили стовпчики та саму зупинку.

Нагадаємо, комунальне підприємство «Благоустрій Кременчука» замовив ремонт зупинки «Шпиталь» за 262 тисяч 935 гривень. Роботи мають завершити до 30 квітня. З інформації про ціни на матеріальні ресурси, що опубліковані у системі Prozorro, стало відомо, що найбільше у кошторис заклали на закупівлю конструкції зупинки — понад 161 тис. гривню без ПДВ.