На Полтавщині кінолога Кременчуцької виховної колонії судили за незаконне придбання пістолета

Сьогодні, 22:01 Переглядів: 135

На суді чоловік повідомив, що придбав зброю для роботи з собаками, бо на службі йому зброю не видали за відсутності фінансування

На Полтавщині судили чоловіка, який працює молодшим інспектором-кінологом відділу режиму й охорони Державної установи «Кременчуцька виховна колонія», за незаконне поводження зі зброєю. Про це стало відомо із вироку Лубенського міськрайонного суду від 23 квітня.

У матеріалах справи зазначено, що обвинувачений — житель Лубен, має на утриманні двох дітей, перебуває у званні прапорщика військової служби, раніше не судимий.

Відомо, що чоловік у невстановлені час та місце придбав виготовлений шляхом переробки стартовий пістолет та 3 патрони до нього. Надалі обвинувачений незаконно переносив та зберігав вогнепальну зброю у себе вдома, не маючи на це відповідного дозволу.

25 січня 2025 року у Лубнах чоловіка зупинили правоохоронці для перевірки документів і під час поверхневого огляду знайшли у нього пістолет з набоями, який той добровільно віддав працівникам поліції.

На суді обвинувачений свою вину визнав і повідомив, що купив пістолет на базарі, коли почав працювати кінологом, аби мати змогу привчати службових собак до запаху пороху. На службі зброю йому не видавали за відсутності державного фінансування на ці потреби. Не зареєстрував пістолет тому, що не знав про таку необхідність. У скоєному щиро розкаюється.

Розглянувши усі матеріали справи, суд визнав чоловіка винним у носінні, зберіганні та придбанні вогнепальної зброї та боєприпасів без передбаченого законом дозволу (ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України) та призначив йому покарання у вигляді 5 років позбавлення волі, проте звільнив його від покарання та призначив 1 рік іспитового строку. Пістолет у чоловіка суд вилучив. Також він має сплатити на користь держави 6300 грн процесуальних витрат за проведення експертиз.







