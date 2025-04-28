Корецький став новим головою «Нафтогазу»

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Раніше він керував «Укрнафтою» та мережею WOG

Наглядова рада НАК «Нафтогаз України» обрала Сергія Корецького новим головою компанії. Про це повідомляють джерела «Економічної правди» у «Нафтогазі» та уряді.

У фіналі конкурсу за посаду голови «Нафтогазу» змагалися Сергій Корецький та Олег Прохоренко, який раніше очолював «Укргазвидобування».

Сергій Корецький з листопада 2022 року очолює компанії «Укрнафта» та «Укртатнафта». До цього, з 2013 року, він керував мережею автозаправних станцій WOG. З 2018 року також займався власним бізнесом.

Офіційне оголошення про призначення очікується найближчим часом.