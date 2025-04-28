У Горішніх Плавнях попрощалися із полеглим на війні молодшим сержантом Сергієм Невмержицьким

Сьогодні, 21:01 Переглядів: 171

Сьогодні, 28 квітня, у Горішніх Плавнях попрощалися із полеглим на війні захисником, молодшим сержантом Сергієм Невмержицьким. Про це інформують у телеграм-каналі Горішніх Плавнів.

Народився чоловік 10 липня 1983 року у селі Старий Хутір на Глобинщині. Навчався у Глобинській загальноосвітній школі № 5, а далі здобув освіту електромонтера та водія автомобіля у Красногорівському професійно-технічному училищі № 49. Упродовж 2003-2004 років проходив строкову службу у лавах Збройних сил України. Після цього працював за фахом на підприємствах Кременчука та Горішніх Плавнів.

На військову службу чоловіка мобілізували 20 листопада 2024 року. Життя захисника обірвалося 20 квітня 2025 року — військовослужбовець загинув під час виконання бойового завдання по захисту України.