Де завтра у Кременчуці планово вимикатимуть світло

У вівторок, 29 квітня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».
Б. Урбанського, 15-34
Б. Чичибабіна, 1-67
Бажана, 2, 14, 17
Барвінкова, 1-68
Бузкова, 1-56
В. Баранова, 3-13
В. Винниченка, 11/28-78
В. Кришталя, 1-95А
В. Симоненка, 1-112
Газопровідна, 4-30
Газопровідний, 1-11
Горліс Горського, 3А
Г. Ашкаренка, 1-7/71
Г. Чайки, 1, 29
Глобинський, 1/4-41А
Гурамішвілі, 2-8
Гетьманська, 8, 43
Д. Апостола, 1/25-12
Д. Галицького, 6-67
Експресівська, 1-48
Експресівська, 1-80
Ємельяненко, 3
І. Нагнібіди, 1-64
І. Сікорського, 1-57
Караванний, 35-53
Кармелюка, 2, 4
Кобзарська, 2-27/74
Козацька, 3-26/24
Комишанська, 2
Кропивницького, 1-14
Кропивницького, 1-66/2
М. Вовчка, 2-34
М. Грушевського, 3-7
М. Калачевського, 3-10
М. Міхновського, 1-57
Мрії, 8, 10
Н. Крюкової, 17
Новомиргородська, 2-52
О. Пчілки, 2А-23
О. Чайки, 1, 29
П-к. Коваленка, 4
П. Оксанченка, 1-69
Полтавський, 3-20А
Правди, 1А-19
Размислова, 2-16
Размислова, 3-40
Ракетна, 1-27
Рокитнянська, 1-39
С. Кульчинського, 1/47-6
С. Наливайка, 2-18/27
Сосновська, 1/19-49
Фізкультурний, 1
Хімічна, 1/2-83
Вадима Кришталя, 1-95А
Я. Петруся, 3-130
Я. Петруся, 3-22
Яснополянський, 28А-47
туп. Айвазовського, 1-21.
пров. Верхньо-дніпровський, 7
пров. Зв'язковий, 14-27/7
пров. Композитора Вербицького, 1
пров. Композитора Вербицького, 2Б-16
пров. Кузьми Скрябіна, 1, 2В, 3
пров. Марії Примаченко, 2-25
пров. Новогеоргієвський, 10А
пров. Парковий, 2Б, 18/2, 20/2
пров. Південий, 1/29-26
пров. Правобережний, 12
пров. Резервний, 13-17
пров. Уласа Самчука, 17
пров. Фізкультурний, 1А-22
пров. Чередницький, 4
пров. Шкільний, 18/5
пр. Зв'язковий, 3, 4, 8
просп. Свободи, 78, 80, 84, 86, 88
туп. Миколи Сціборського, 7
вул. Володимира Вернадського, 26/29-60А
вул. Давида Кострова, 2/37
вул. Івана Багряного, 1/39
вул. Івана Дзюби, 3-36
вул. Кавалерійська, 1/56-11А
вул. Капітана Мовчана, 1-26
вул. Майора Борищака, 6/20
вул. Максима Кривоноса, 20/1, 25
вул. максима Кривоноса, 26-40
вул. Небесної Сотні, 21/35, 21А, 23/8, 23А, 27, 27Б, 53Б
вул. Олександрійська, 1-3
вул. Паризька, 2/32-12
вул. Паризька, 14/35
вул. Покровська, 24, 28
вул. Правобережна, 38А, 45А-55/1
вул. Рєпіна, 1/30-20/26
вул. Рєпіна, 2/26-8
вул. Сержанта Філіппова, 3-33
вул. Соборна, 34/32
вул. Чередницька, 30-79
вул. Шістдесятників, 4А-15
вул. Шкільна, 13/10.
м. Кременчук, вул. Київська, 64-121
м. Кременчук, вул. Ярова, 1-7
с. Мала Кохнівка
с. Потоки
с. Придніпрянське
туп. Урожайний, 2
просп. Полтавський
просп. Полтавський, 277/2-281
вул. Горліс-Горського, 3-10
вул. Євгена Патона, 25
вул. Олексія Древаля, 182/1-186.
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