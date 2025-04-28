Де завтра у Кременчуці планово вимикатимуть світло

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Енергетики проводитимуть ремонтні роботи

У вівторок, 29 квітня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».

З 6.00 до 18.00:

  • Б. Урбанського, 15-34

  • Б. Чичибабіна, 1-67

  • Бажана, 2, 14, 17

  • Барвінкова, 1-68

  • Бузкова, 1-56

  • В. Баранова, 3-13

  • В. Винниченка, 11/28-78

  • В. Кришталя, 1-95А

  • В. Симоненка, 1-112

  • Газопровідна, 4-30

  • Газопровідний, 1-11

  • Горліс Горського, 3А

  • Г. Ашкаренка, 1-7/71

  • Г. Чайки, 1, 29

  • Глобинський, 1/4-41А

  • Гурамішвілі, 2-8

  • Гетьманська, 8, 43

  • Д. Апостола, 1/25-12

  • Д. Галицького, 6-67

  • Експресівська, 1-48

  • Експресівська, 1-80

  • Ємельяненко, 3

  • І. Нагнібіди, 1-64

  • І. Сікорського, 1-57

  • Караванний, 35-53

  • Кармелюка, 2, 4

  • Кобзарська, 2-27/74

  • Козацька, 3-26/24

  • Комишанська, 2

  • Кропивницького, 1-14

  • Кропивницького, 1-66/2

  • М. Вовчка, 2-34

  • М. Грушевського, 3-7

  • М. Калачевського, 3-10

  • М. Міхновського, 1-57

  • Мрії, 8, 10

  • Н. Крюкової, 17

  • Новомиргородська, 2-52

  • О. Пчілки, 2А-23

  • О. Чайки, 1, 29

  • П-к. Коваленка, 4

  • П. Оксанченка, 1-69

  • Полтавський, 3-20А

  • Правди, 1А-19

  • Размислова, 2-16

  • Размислова, 3-40

  • Ракетна, 1-27

  • Рокитнянська, 1-39

  • С. Кульчинського, 1/47-6

  • С. Наливайка, 2-18/27

  • Сосновська, 1/19-49

  • Фізкультурний, 1

  • Хімічна, 1/2-83

  • Вадима Кришталя, 1-95А

  • Я. Петруся, 3-130

  • Я. Петруся, 3-22

  • Яснополянський, 28А-47

  • туп. Айвазовського, 1-21.

З 8.00 до 17.00:

  • пров. Верхньо-дніпровський, 7

  • пров. Зв'язковий, 14-27/7

  • пров. Композитора Вербицького, 1

  • пров. Композитора Вербицького, 2Б-16

  • пров. Кузьми Скрябіна, 1, 2В, 3

  • пров. Марії Примаченко, 2-25

  • пров. Новогеоргієвський, 10А

  • пров. Парковий, 2Б, 18/2, 20/2

  • пров. Південий, 1/29-26

  • пров. Правобережний, 12

  • пров. Резервний, 13-17

  • пров. Уласа Самчука, 17

  • пров. Фізкультурний, 1А-22

  • пров. Чередницький, 4

  • пров. Шкільний, 18/5

  • пр. Зв'язковий, 3, 4, 8

  • просп. Свободи, 78, 80, 84, 86, 88

  • туп. Миколи Сціборського, 7

  • вул. Володимира Вернадського, 26/29-60А

  • вул. Давида Кострова, 2/37

  • вул. Івана Багряного, 1/39

  • вул. Івана Дзюби, 3-36

  • вул. Кавалерійська, 1/56-11А

  • вул. Капітана Мовчана, 1-26

  • вул. Майора Борищака, 6/20

  • вул. Максима Кривоноса, 20/1, 25

  • вул. максима Кривоноса, 26-40

  • вул. Небесної Сотні, 21/35, 21А, 23/8, 23А, 27, 27Б, 53Б

  • вул. Олександрійська, 1-3

  • вул. Паризька, 2/32-12

  • вул. Паризька, 14/35

  • вул. Покровська, 24, 28

  • вул. Правобережна, 38А, 45А-55/1

  • вул. Рєпіна, 1/30-20/26

  • вул. Рєпіна, 2/26-8

  • вул. Сержанта Філіппова, 3-33

  • вул. Соборна, 34/32

  • вул. Чередницька, 30-79

  • вул. Шістдесятників, 4А-15

  • вул. Шкільна, 13/10.

З 8.00 до 20.00:

  • м. Кременчук, вул. Київська, 64-121

  • м. Кременчук, вул. Ярова, 1-7

  • с. Мала Кохнівка

  • с. Потоки

  • с. Придніпрянське

  • туп. Урожайний, 2

  • просп. Полтавський

  • просп. Полтавський, 277/2-281

  • вул. Горліс-Горського, 3-10

  • вул. Євгена Патона, 25

  • вул. Олексія Древаля, 182/1-186.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: Полтаваобленерго відключення електроенергії
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