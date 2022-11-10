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Корецький очолив «Укртатнафту»

Сьогодні, 13:29 Переглядів: 974

Сергій Корецький — колишній гендиректор мережі АЗС WOG

9 листопада 2022 року ПАТ «Укртатнафта», а також «Укрнафта», передані в управління Міністерства оборони до завершення воєнного стану, очолив Сергій Корецький. Про це стало відомо з аналітичної системи YouControl.

Сергій Корецький розпочинав роботу у групі Континіум, заснованої підприємцями Ігорем Єремеєвим і Степаном Івахівим, наприкінці 90-х. У 2013 році Корецький очолив мережу АЗС WOG, що входить до структури групи, і на посаді генерального директора пропрацював до 2018 року.

З посади він пішов у власний бізнес та створив мережу кав’ярень Idealist Coffee. Як Корецький розповідав в інтерв’ю Forbes Україна, у 2020 році виторг Idealist становив близько 100 млн грн, а у 2021 році він планував збільшити його вдвічі. 

Видання Дзеркало тижня зазначає, що Корецький не є фахівцем із видобутку. Проте має успішний досвід роботи гендиректором мережі заправок WOG. ПАТ «Укрнафта» також володіє однією з найбільших в Україні мереж заправних станцій. Компанія експлуатує 537 АЗС у більшості регіонів країни. Однак це аж ніяк не основний напрямок діяльності компанії.

За часів, коли Корецький керував WOG, він не приховував партнерство з близьким до президента Петра Порошенка Ігорем Кононенком.

Нагадаємо, Кременчуцький НПЗ (ПАТ «Укртатнафта») на 43,05% належав державі в особі НАК «Нафтогаз України», решта акцій була поділена між Ігорем Коломойським та Олександром Ярославським.

9 листопада, ПАТ «Укрнафта» заявила про блокування центрального офісу озброєними людьми. Також співробітники СБУ прийшли в «Укртатнафту» на Кременчуцький НПЗ. 

На військовій техніці та з автоматами: як НПЗ переходить у державну власність

Слідство підозрює службових осіб групи компаній «Укрнафти» в ухиленні від сплати податків на понад 700 млн грн протягом 2019-2022 років.

Напередодні, 8 листопада, стало відомо, хто увійшов до наглядової ради «Укртатнафти».

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Автор: Олеся Данилова
Теги: Укртатнафта Сергій Корецький
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