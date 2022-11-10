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Кременчук, Допомога військовим

Бійцям з Кременчука збирають ліки та теплий одяг

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 376

 

Звіт після повернення 

Військовим з Кременчука збирають теплі речі та ліки, про це розповіла волонтерка Анастасія Сочкова. 

— З початку війни мої рідні боронять нашу неньку Україну. Чому рідні? Тому що кожен військовий з ким я знайома, стали частинкою мого життя. І болить за кожного. У цю суботу я вирушаю до наших хлопців. І скажу, що потреби зростають постійно.

В першу чергу це: ліки, теплий одяг, примуси, їжа швидкого приготування, калуни та інше. Також велика частина коштів витрачається на Нову Пошту (Доставка), пальне для дороги для них) завтра буде посилка і сума до сплати 784 грн, і це тільки частина.

Тому буду прости кожного, хто знає мене)), відмовитися від своєї ранкової кави, та допомоги придбати все необхідне для хлопців на передовій. З вірою в серці. Слава Україні! Звіт після повернення, — зауважила волонтерка.

4731219613917925 Приват Сочкова Анастасія
5375411404627601 моно Сочкова Анастасія

 

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Автор: Альона Душенко
Теги: допомога допомога ЗСУ
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