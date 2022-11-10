На Полтавщині чоловік тяжко поранив ножем свою співмешканку

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Між нападником і потерпілою виник конфлікт

На Полтавщині чоловік тяжко поранив ножем свою співмешканку, про що сповістило Полтавське районне управління поліції.

До сектору поліцейської діяльності №1 (смт. Машівка) 3-го листопада близько 22.00 надійшло повідомлення від медиків про ножове поранення жінки у селі Козельщина Машівської громади Полтавського району.

Слідчо-оперативна група з’ясувала, що під час спільного дозвілля у домогосподарстві між 51-річним місцевим чоловіком та його 44-річною співмешканкою виник конфлікт. Унаслідок сварки чоловік завдав ножем тілесні ушкодження своїй співмешканці. Потерпілу з місця події госпіталізували до лікарні.

Наразі нападнику повідомили про підозру, суд обрав йому запобіжний захід – домашній арешт.

За даним фактом слідчий підрозділ поліції, за процесуального керівництва Решетилівської окружної прокуратури, розпочав кримінальне провадження за ч.1 ст.121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. У разі визнання вини судом підозрюваному загрожує від 5 до 8 років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.